Nar поздравила победителей стипендиальной программы в Нахчыване

Мобильный оператор Nar, уделяющий большое внимание развитию сферы информационных технологий и подготовке высококвалифицированных кадров в этой области, объявил результаты стипендиальной программы, проведенной среди студентов Нахчыванского государственного университета. Компания Nar выделила стипендию в размере 200 АZN на 2019-2020 учебный год для пяти особо отличившихся в учебе студентов факультета информационных технологий и информатики.

Главный исполнительный директор компании Azerfon Гуннар Панке встретился и поздравил победителей стипендии, а также пожелал им успехов в дальнейшей учебе. Он заявил, что повышенный интерес молодого поколения Азербайджана к информационным технологиям, а также стремление к построению карьеры в этой сфере позитивно отразятся на общей экосистеме и в особенности на развитие рынка телекоммуникаций.

Напомним, что Nar уже второй год подряд проводит стипендиальную программу с целью поддержки подготовки будущих профессионалов в сфере связи среди нахчыванских студентов. С более подробной информацией по проектам КСМ компании Nar можно ознакомиться на сайте nar.az.

В рамках стратегии КСМ компания Nar воплотила в жизнь ряд проектов с целью обучения, расширения кругозора и развития аналитических способностей у школьников и студентов различных возрастных групп и социальных слоев.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка Nar была выбрана символом, объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. Nar первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в пользование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,6% населения страны, более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн абонентам. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети, проведенного в 2017 году, сеть Nar добилась самого высокого результата по качеству предоставления услуг мобильных звонков в стране.

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