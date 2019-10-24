Nar приступила к проекту Canlı Kitab

Nar, всегда поддерживающая социальные проекты для людей с ограниченными физическими возможностями, дала старт проекту Canlı Kitab в сотрудничестве с Radio Antenn 101 FM.

В рамках проекта известные актеры и чтецы озвучат избранные произведения мировой и азербайджанской литературы, которые будут записаны на специальные внешние носители. В то же время эти произведения будут транслироваться в эфире Radio Antenn 101 FM. Основная задача проекта - сделать доступной для всех интересную информацию о жизни и произведениях ведущих представителей мировой и азербайджанской литературы, представляя примеры избранных литературных произведений.



Одной из основных причин поддержки данного проекта послужило ограниченное количество аудиоконтента на азербайджанском языке для людей с нарушением зрения. После завершения проекта планируется раздача флеш-карт со всеми аудиозаписями людям, которым трудно читать книги.

Тем самым, будет заложена основа аудиобиблиотеки для людей с нарушением зрения.



Отметим, что программа транслируется в эфире радиостанции Radio Antenn 101 FM 5 дней в неделю с 10:00 до 12:00.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,6% населения страны, более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн абонентам. В результате сравнительного теста мобильных операторов сети, проведенного в 2017 году, сеть Nar добилась самого высокого результата по качеству

предоставления услуг мобильных звонков в стране.

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