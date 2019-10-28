Nar продолжает представлять продукты, отвечающие потребностям клиентов

«Nar не перестает инвестировать в повышение довольства клиентов через удовлетворение их потребностей и ожиданий. Мобильный оператор всегда старается представлять продукты, отвечающие требованиям конкретных груп клиентов».

Oб этом заявил главный исполнительный директор Azerfon Гуннар Панке в своем интервью журналу Business Time.

По его словам, причиной обращения клиентов к Nar является направленность продуктов оператора на клиентов: «Наши продукты разрабатываются с целью удовлетворить потребности клиентов и добиться их расположения. Можно сказать, что мы нашли подход к каждой группе клиентов благодаря анализу спроса на наши продукты и услуги».

Генеральный директор Azerfon также добавил, что, прежде всего, оператор мобильной связи предлагает удобные и простые в использовании продукты с полной прозрачностью затрат. «Во-вторых, цифровизация важна для многих клиентов. Однако мы не оставили без внимания клиентов, предпочитающих более консервативный способ обслуживания - физические каналы. Третий девиз нашей компании - минимизация затрат для поддержания ценообразования наших продуктов на доступном уровне. Для нас, как для компании, это и есть быть самым клиентонаправленным мобильным оператором страны».

Главный исполнительный директор компании дополнил, что клиенты ждут от оператора качественных услуг мобильной сети, и в данный момент сеть и диапозон охвата сети Nar соответствует уровню западных стран.

Говоря о стратегии, стоящей перед мобильным оператором, Г.Панке заявил, что одной из тем, выдвинутых на рассмотрение в будущем, является усовершенствование услуг и решений для клиентов. Помимо этого, одной из основных задач является естественное увеличение клиентской базы за счет довольных клиентов, уверенных, что они обратились в правильное место. Отметим, что ознакомиться с интервью главного исполнительного директора компании Azerfon Гуннара Панке можно перейдя по ссылке ниже: http://fins.az/musahibe/1001411/nar-musterilerin-ehtiyaclarina-cavab-veren-mehsullar-teqdim-etmekdedir.htm

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в пользование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,6% населения страны, более 8500 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн абонентам.

На правах рекламы