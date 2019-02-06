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Население Армении продолжает сокращаться

Сегодня в 10:21 ~ 1 минута на чтение 119
Население Армении продолжает сокращаться

Численность постоянного населения Армении, по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года по положению на 1 октября 2019 года, составила 2957.5 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики, сообщают армянские СМИ.

Численность населения Армении, по состоянию на 1 октября 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилась на 11,7 тыс. человек. При этом по сравнению с началом года численность населения республики снизилась на 7.8 тыс. человек.

Число городского населения Армении на 1 октября составило 1893.2 жителей (спад за 9 месяцев на 1,7 тыс.), причем в Ереване – 1083.6 тыс. жителей (1081.8 тыс. на 1 января 2019 года). В сельской местности численность населения составляет 1 073,8 тыс. человек, что меньше показателя начала года на 6,1 тыс. человек.

А.А.

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