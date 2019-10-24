Наставник АПОЭЛ: «Ни одна из команд не заслужила сегодня поражения»

Сегодня после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и АПОЭЛ (2:2), состоялась пресс-конференция главного тренера киприотов Томаса Долля.

«Мы увидели очень интенсивную игру против очень сильной команды,- приводит 1news.az слова наставника гостей, - Они играли лучше, чем в первой игре. Я очень счастлив командным духом команды. Все игроки выложились по максимуму. Это то, что ты требуешь. Мы не хотели проигрывать. Когда ты проигрываешь 1:0, бывает очень сложно из-за давления трибун. Было очень приятно забить два гола после этого. Во втором тайме мы пропустили, приходилось много обороняться. Думаю, что ни одна из команд не заслужила сегодня поражентия. Я доволен игрой команды, доволен результатом. Мы вернулись в борьбу.

Многие команды имели бы очень большие проблемы здесь. У нас есть хорошие шансы обыграть «Карабах» дома. И тогда мы сравняемся с соперником по очкам. Почему нам не выиграть «Карабах» дома. Соперник очень силен, но мы будем играть дома. Мы будем двигаться шаг за шагом. Важно верить в ребят и в то, что ты делаешь. Все может произойти. Опять же, сегодня я остался доволен командным духом, а не показанной игрой. У нас есть много проблем, которые нам необходимо решить. Мы сталкиваемся с большой критикой в последнее время. И я рад, что мы смогли отреагировать таким образом. У нас есть шансы победить дома. Возможно, в строй вернуться наши полузащитники. Возможно, мы поменяем тактику. Думаю, мы построим верный план на игру», - сказал он.

Теймур Максутов