Наставник АПОЭЛ: «Я буду улыбаться завтра после матча»

Сегодня в преддверии завтрашнего матча Лиги Европы между «Карабахом» и АПОЭЛ прошла пресс-конференция главного тренера киприотов Томаса Долля.

«Два месяца назад мы уже были здесь, - приводит 1news.az слова наставника киприотов, - Тогда игра была для нас сродни финалу. Сейчас же нам надо набирать очки. Мы хорошо знаем, что должны делать. Мы должны играть с большим желанием, одной тактики мало. Только так мы можем заработать очки. В той игре в августе стадион был очень шумный. Фанаты активно поддерживали «Карабах». Это лишь украшает футбол. Но мы знаем свое дело. Команда готова к этому.

Мы понимаем важность завтрашнего матча и хорошо подготовились. Игра в групповом этапе Лиги Европы очень важна для каждой команды. Ментально мы готовы. У нас в составе играют опытные игроки. Должны показать красивую игру и добиться результата. Перед игрой не следует думать о негативе. Это относится и к жизни. А футбол часть жизни. Мы думаем только о победе.

Мы проделали долгий путь и немного устали. Не волнуйтесь, завтра после матча я буду улыбаться», - сказал он.

Теймур Максутов