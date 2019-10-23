1news.az
Футбол Азербайджана
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Наставник АПОЭЛ: «Я буду улыбаться завтра после матча»

Сегодня в 20:00 ~ 1 минута на чтение 244
Наставник АПОЭЛ: «Я буду улыбаться завтра после матча»

Сегодня в преддверии завтрашнего матча Лиги Европы между «Карабахом» и АПОЭЛ прошла пресс-конференция главного тренера киприотов Томаса Долля.

«Два месяца назад мы уже были здесь, - приводит 1news.az слова наставника киприотов, - Тогда игра была для нас сродни финалу. Сейчас же нам надо набирать очки. Мы хорошо знаем, что должны делать. Мы должны играть с большим желанием, одной тактики мало. Только так мы можем заработать очки. В той игре в августе стадион был очень шумный. Фанаты активно поддерживали «Карабах». Это лишь украшает футбол. Но мы знаем свое дело. Команда готова к этому.

Мы понимаем важность завтрашнего матча и хорошо подготовились. Игра в групповом этапе Лиги Европы очень важна для каждой команды. Ментально мы готовы. У нас в составе играют опытные игроки. Должны показать красивую игру и добиться результата. Перед игрой не следует думать о негативе. Это относится и к жизни. А футбол часть жизни. Мы думаем только о победе.

Мы проделали долгий путь и немного устали. Не волнуйтесь, завтра после матча я буду улыбаться», - сказал он.

Теймур Максутов

WhatsApp

244

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Футбол Азербайджана

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены