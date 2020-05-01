1news.az
Спорт
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Гений дзюдо: Next TV о Назиме Гусейнове - первом Олимпийском чемпионе Азербайджана – ВИДЕО

Сегодня в 11:33 ~ 1 минута на чтение 360
Гений дзюдо: Next TV о Назиме Гусейнове - первом Олимпийском чемпионе Азербайджана – ВИДЕО

Назим Гусейнов – живая легенда азербайджанского спорта, первый Олимпийский чемпион в истории независимого Азербайджана.

Он нес флаг Азербайджана на церемонии открытия Олимпиады 1992 года в Барселоне. В честь его победы азербайджанский триколор был поднят на церемонии награждения соревнований по дзюдо.

Благодаря его отменной технике родоначальники дзюдо - японцы - прозвали его«Тигр азербайджанского дзюдо». Назим Гусейнов вошел в историю мирового дзюдо как один из самых лучших и техничных дзюдоистов за всю историю этого вида спорта.

Мультимедийный проект, созданный командой 1news.az, - Next TV - подготовил новый видеоролик, посвященный ярчайшему представителю отечественного дзюдо – Назиму Гусейнову.

Смотрите и делитесь:

Теймур Максутов, Э.Т.

360

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Спорт

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены