Гений дзюдо: Next TV о Назиме Гусейнове - первом Олимпийском чемпионе Азербайджана – ВИДЕО

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Назим Гусейнов – живая легенда азербайджанского спорта, первый Олимпийский чемпион в истории независимого Азербайджана.

Он нес флаг Азербайджана на церемонии открытия Олимпиады 1992 года в Барселоне. В честь его победы азербайджанский триколор был поднят на церемонии награждения соревнований по дзюдо.

Благодаря его отменной технике родоначальники дзюдо - японцы - прозвали его«Тигр азербайджанского дзюдо». Назим Гусейнов вошел в историю мирового дзюдо как один из самых лучших и техничных дзюдоистов за всю историю этого вида спорта.

Мультимедийный проект, созданный командой 1news.az, - Next TV - подготовил новый видеоролик, посвященный ярчайшему представителю отечественного дзюдо – Назиму Гусейнову.

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Теймур Максутов, Э.Т.