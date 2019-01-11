Назван мотив убийства съемочной группы Орхана Джемаля

Следователи в РФ пришли к выводу, что в 2018 году трех журналистов в Центральноафриканской Республике убили с целью ограбления, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замглавы СКР Игоря Краснова.

«Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе», — заявил он.

Кроме того, по словам Краснова, было установлено, что режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко для съемок документального фильма 28 июля 2018 года прилетели в столицу ЦАР - город Банги - по туристическим визам.

«Там с помощью «неустановленного» лица, представившегося сотрудником ООН, наняли местного жителя в качестве водителя для поездок по стране. После того как представители Минобороны ЦАР отказали журналистам в посещении лагеря российских военных инструкторов в городе Беренго, они вечером 30 июля выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным мужчиной», — заявил он.

Краснов также рассказал, что по дороге при проверке документов «съемочная группа была предупреждена об опасности ночной поездки по территории страны, однако от предложения переночевать в городе отказалась».

«Позднее машина с журналистами была остановлена группой неизвестных темнокожих вооруженных людей, которые потребовали от них выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа преступники расстреляли российских граждан. Водителю удалось скрыться», — отметил Краснов.

30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко, снимавшие материал для Центра управления расследованиями. Они ехали на встречу с фиксером по имени Мартин, когда попали в засаду. Местный водитель — единственный, кто выжил. Как позже заявила заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова, ранее водитель сотрудничал с французскими журналистами.

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