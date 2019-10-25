Назван официальный слоган конкурса «Евровидение-2020» - ФОТО - ВИДЕО

В будущем году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в нидерландском городе Роттердам.

Местом проведения песенного состязания станет многофункциональная арена Rotterdam Ahoy, где «Евровидение-2020» будет проходить в период с 12 по 16 мая.

На официальном YouTube-канале конкурса опубликовано видео, в котором впервые звучит слоган «Евровидения-2020» - им станет фраза «Open Up!» («Откройся!»).

«Лозунг «Open Up!» намеренно звучит неполно: откроемся друг другу. Откройся музыке. Откройся Роттердаму. Откройся всему, что бы вы ни выбрали - почувствуйте свободу, чтобы закончить лозунг по-своему», - цитирует Eurovision.TV исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера.

Организаторы конкурса отмечают, что основной задачей лозунга было отразить то, что собой представляют Нидерланды, и то, с чем могут идентифицировать себя их жители – в итоге «Open Up!» станет своеобразным призывом открыться для других людей и других мнений.

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Ф.В., Э.Т.