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Названо количество желающих стать депутатами в Азербайджане и число утвержденных кандидатов

Сегодня в 15:39 ~ 1 минута на чтение 374
Названо количество желающих стать депутатами в Азербайджане и число утвержденных кандидатов

«На данный момент для участия во внеочередных парламентских выборах в ЦИК обратился 901 кандидат».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил руководитель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на прошедшем сегодня очередном заседании ЦИК.

По его словам, кандидатуры 569 из них уже утверждены.

«Из числа кандидатов 149 представляют 11 политических партий, 762 человека подали свои кандидатуры в индивидуальном порядке», - подчеркнул М.Панахов.

На заседании также было зарегистрировано участие в выборах представителей еще 4 политических партий – Либерально-демократической партии Азербайджана, Партии демократического просвещения Азербайджана, Партии демократических реформ и партии «Современный Мусават» («Müasir Müsavat»).

Тимур Рзаев, М.К.

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