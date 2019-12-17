Названы все нерабочие дни в 2020 году - СПИСОК

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана назвало нерабочие дни в 2020 году.

Как сообщили 1news.az в министерстве, 1 и 2 января 2020 года считаются нерабочими в связи с Новым годом (Ранее для последовательности нерабочих дней в новогодние праздничные дни, были перестановлены выходные дни - 28 и 29 декабря 2019 года и рабочие дни 3 и 6 января 2020 года.Таким образом, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, и 6 января будут нерабочими днями.)

- 20 января в связи с Днем всенародной скорби;

- 8 марта – Международным женским днем;

- 20, 21, 22, 23, 24 марта – праздником Новруз;

- 9 мая – Днем Победы над фашизмом;

- 24, 25 мая - праздником Рамазан;

- 28 мая – Днем Республики;

- 15 июня – Днем национального спасения;

- 26 июня – Днем Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

31 июля,1 августа – праздником Гурбан;

- 9 ноября – Днем Государственного флага Азербайджанской Республики;

- 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира.

1news.az