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Не упустите шанс принять участие в лотерее IDEAL «Испанские дни»!

Сегодня в 13:41 ~ 2 минуты на чтение 405
Не упустите шанс принять участие в лотерее IDEAL «Испанские дни»!

Национальный ритейлер, представляющий на азербайджанском рынке косметические и парфюмерные продукты от ведущих мировых брендов, -  IDEAL -  объявил о новой лотерее и кампании скидок.

Розыгрыш лотереи «Испанские дни» пройдет с 21 октября по 19 ноября в сети магазинов IDEAL.

Для принятия участия в лотерее нужно приобрести в магазинах IDEAL товары от TOUS, DESIGUAL, EL GANSO, HALLOWEEN и ARABIAN NIGHTS на сумму 50 АZN или более. При покупке на 50 АZN покупатели получают подарок от магазинов IDEAL.

Кроме того, во время лотереи предоставляется скидка в 50% на товары вышеуказанных брендов.

В рамках кампании клиент может заполнить предварительно пронумерованный лотерейный билет с количеством полученных чеков. Участники должны бросить заполненный лотерейный билет вместе с чеком о покупке в прозрачную стеклянную коробку в магазине.  Каждый лотерейный билет состоит из 2 частей: заполненная и брошенная в коробку покупателем основная часть и другая часть, предоставленная покупателю.

И в итоге 20 ноября покупатели примут участие в розыгрыше, который состоится в магазине парфюмерии и косметики IDEAL в Ganclik Mall. В качестве основного приза в лотерее будет разыгрываться поездка на двоих в Барселону на три дня, а также 5 смартфонов SAMSUNG A80, 2 кошелька TOUS, 4 сумки TOUS, 1 кольцо TOUS и 2 браслета TOUS.

Победители должны предъявить свои удостоверение личности вместе с оставшейся частью лотерейного билета в течение 90 рабочих дней с момента розыгрыша призового фонда. Победителю будет вручен подарок в течение 7 рабочих дней после подачи заявки.

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