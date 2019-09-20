Не утихает скандал, связанный со срывом оружейного тендера Армении

Компания «Промтехнология», производящая снайперские винтовки ORSIS, получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия.

Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к Министерству обороны Армении лиц, сообщил ТАСС представитель ORSIS.

«Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный», - заявили в компании. Там выразили надежду, что до урегулирования спора в судебном порядке дело не дойдет.

Ранее сообщалось, что Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера.

Срыв тендера на поставку военной продукции Армении со стороны российской компании ORSIS произошел по вине минобороны республики.

Тендер на поставку оружия на многомиллионную сумму должен был пройти этим летом, однако МО Армении отменило заявку российской компании на основании неуплаты банковской гарантии.

При этом в СК Армении возбуждено уголовное дело по факту «халатного отношения к службе». Тендер стал жертвой бюрократической волокиты, которую устроило армянское оборонное ведомство.

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А.А.