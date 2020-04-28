Нефть дорожает в ожидании данных о запасах в США

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Цены на нефть эталонных марок уверенно восстанавливаются в ходе торгов в среду, 29 апреля, на фоне ожиданий публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.00 составляет $21,68 за баррель, что на 5,96% ($1,22) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 18,64% ($2,30) - до $14,64 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 апреля, выросли на 9,98 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,1 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, ожидают увеличения запасов нефти на 9,8 млн баррелей, бензина - на 2,9 млн баррелей.

1news.az