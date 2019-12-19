Неизвестные ворвались в редакцию одной из ведущих газет Армении

Неизвестные в ночь на 19 декабря ворвались в редакцию одной из крупнейших армянских газет «Жоговурд» («Народ»).

Об этом заявила журналистам главный редактор издания Кнар Манукян, сообщает ТАСС.

«Все здесь перемешано, в моем кабинете царит полный хаос. У меня такое впечатление, что неизвестные что-то искали. Я не могу сказать, что именно, однако это не попытка кражи, поскольку все ценные вещи на месте», - отметила она.

В настоящий момент несколько местных порталов ведут прямую трансляцию из редакции газеты, на месте работают сотрудники полиции, в поддержку журналистов «Жоговурд» прибыла группа депутатов из всех фракций парламента.

А.А.