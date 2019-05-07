Некоторые азербайджанские студенты предпочли остаться в Китае – Министр

Некоторые азербайджанские студенты, обучающиеся в Китае, не захотели вернуться, несмотря на серьезную опасность в связи с коронавирусом.

Об этом сказал журналистам министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Trend.

По его словам, с ними постоянно связываются и МИД Азербайджана, и посольство Азербайджана в Китае.

Министр напомнил, что в Китае получают образование около 500 представителей азербайджанской молодежи: «Большая их часть уже в Азербайджане. Некоторые студенты перевезены в другие города Китая. Несмотря на серьезную опасность, они предпочли остаться. Но все государственные органы держат этот вопрос под контролем, и в связи с их возвращением на родину никаких проблем нет».

Дж.Байрамов добавил, что в настоящее время в Азербайджане учатся 94 китайских студента: «Один из них был помещен в медучреждение в связи с недомоганием. Руководство БГУ постоянно поддерживает с ним связь. Его самочувствие удовлетворительное».

А.А.