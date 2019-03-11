Необходимости в новой военной операции в Сирии нет – Посол Турции

Нужды в новой операции в Сирии в зоне «Источника мира» нет.

Об этом посол Турции в России Мехмет Самсар заявил в интервью РИА Новости.

Ранее Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

«Как будет проводиться совместное патрулирование, будет определяться в результате переговоров между военными наших стран, и сейчас трудно предположить, как это будет. Поэтому не хотел бы ничего неправильного говорить. Мы поймем в последующие дни, как это будет проводиться», - отметил Самсар.

Напомним, договоренности Москвы и Анкары должны содействовать выводу курдских боевиков и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

А.А.