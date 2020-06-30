Невидимые герои Центрального таможенного госпиталя – ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ РЕАНИМАЦИИ

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В связи с продолжающейся пандемией коронавируса в нашей стране и ростом числа инфицированных медицинский персонал Центрального таможенного госпиталя подключился к борьбе с COVID-19 и показывает примеры настоящего героизма на передовой.

Как сообщается на официальной странице госпиталя, они буквально находятся на поле битвы с невидимым врагом. С 11 июня госпиталь принимает только пациентов, инфицированных коронавирусом, и работает в усиленном режиме.

«Наиболее тяжелые пациенты поступают в отделение реанимации и интенсивной терапии. В настоящее время используется самое современное оборудование для проведения больным искусственной и вспомогательной вентиляции. Как реаниматологи, так и медсестры этого отделения имеют большой опыт работы с пациентами, поступающими после трансплантации почек и печени, операций на открытом сердце и других сложных операций.

Профессиональная команда медиков, лечивших наиболее тяжелых пациентов и возвращавших их к нормальной жизни, не задумываясь, подключилась к борьбе с коронавирусом. Они перешли на новый, более напряженный график работы, проводя лечение пациентов днем ​​и ночью, подолгу не видя свои семьи. Эти люди, рискующие своей жизнью, служат одной цели: побороть вирус и вернуть больных людей к жизни любой ценой», - сообщается на странице госпиталя.

Представляем вашему вниманию фоторепортаж Фамиля Махмудбейли, в котором запечатлены в ходе работы медики Центрального таможенного госпиталя – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, анестезиолог-реаниматолог Турал Садыгов, анестезиологи-реаниматологи Мехди Алиев, Кенуль Гасанова, Рашад Насирли, Хаял Мамедов, Тарана Гейюшова, Севда Гулиева, нефролог Мирмансим Мамедов, а также медсестры и медбратья отделения.

Лейла Мамедова