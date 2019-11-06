Newtimes.az о цивилизованном, демократическом интеграционном процессе: тюркские государства показывают пример

Эксперты отмечают, что Бакинский Саммит Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств (Тюркский Совет) прошел очень успешно.

Участвовшие в мероприятии главы государств и правительств озвучили очень интересные идеи. Был проведен важный обмен мнениями о создании более оптимальной модели развития сотрудничества между народами, имеющими общие корни. Достигнут консенсус относительно создания более перспективной формы интеграционной тенденции, не затмевая при этом достижений Тюркского Совета к настоящему времени.

В этом направлении были сделаны конкретные предложения. Участники форума особо подчеркнули историческую перспективу сотрудничества тюркских государств и высказали свои взгляды относительно следующего этапа. В этом контексте нам необходимо сосредоточить внимание на геополитическом значении встречи на высшем уровне.

Перспективы сотрудничества на современном этапе: исторический шанс тюркоязычных народов

На современном историческом этапе роль различных интегративных организаций возрастает. Это в целом соответствует духу и логике процесса глобализации, который разворачивается в мире в целом. Однако опыт показывает, что не все организации, которые были созданы для интегративной цели, бывают устойчивы, и они очень скоро уходят со сцены истории. Главное здесь – в идее, которая должна выполнить функцию интеграции. Если идея верна и обоснованна, организация будет жить. Опыт Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств показывает, что идея тюркского союза является фундаментальной и исторически необходимой. Этот тезис полностью подтвердился и на VII Саммите Тюркского Совета в Баку 15 октября.

Эксперты справедливо называют этот Саммит историческим. Принятые в Баку решения, поставленные задачи, установленные цели имеют поистине историческое значение в плане геополитического, экономического и культурного будущего в широком географическом пространстве. Впервые тюркские государства смогли взглянуть на взаимоотношения, перспективы сотрудничества в более широком масштабе. На этом мероприятии, организованном Азербайджаном, были поставлены задачи, взаимодополняющие друг друга на глобальном, региональном и национальном уровнях.

Выступая на мероприятии с речью, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что VII Саммит совпал с десятой годовщиной Нахчыванского соглашения. За прошедший период Азербайджан приложил максимум усилий для углубления сотрудничества тюркских государств. Глава государства подчеркнул: «Общие корни, история, культура и национальные ценности, которые нас объединяют, являются важной основой нашего взаимовыгодного сотрудничества. Развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана».

Глава государства, ссылаясь на единство исторической тюркской географии, заявил, что этот вопрос по-прежнему актуален. В связи с этим он придал Нахчыванскому Саммиту 2009 года очень интересный смысл. Так, Ильхам Алиев подчеркнул: «В октябре 2009 года на Саммите, проведенном в древнем городе Азербайджана – Нахчыване – был создан новый, институциональный формат сотрудничества между нашими странами. Между основной частью Азербайджана и нахчыванским регионом расположен Зангезур. Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении географически расколол великий тюркский мир. Однако принятыми нами в Нахчыване решениями и нашей совместной работой мы еще больше упрочили единство тюркского мира и продолжаем наше братство. В этом смысле принятие решения о создании Тюркского Совета на Саммите, проведенном именно в Нахчыване, имеет и большое символическое значение для тюркского мира».

В этих мыслях содержится глубокий смысл. По словам Президента Азербайджана, передача Зангезура Армении имела целью расколоть историческую тюркскую географию. В целом это нанесло значительный удар развитию взаимоотношений тюркских народов. Однако принятие исторического решения о развитии сотрудничества тюркоязычных государств в 2009 году именно в Нахчыване означало символически объединение тюркской географии. Опыт показал, что этот шаг достаточно эффективен.

От «одной нации, двух государств» к «Тюркскому видению-2040»: уроки истории и реалии

Мнения выступивших на Саммите глав других государств также подтверждают этот тезис. Даже почетный председатель Тюркского Совета Нурсултан Назарбаев, избранный старейшиной тюркского мира, сделал несколько интересных предложений, которые могут усилить интеграцию в будущем. В этой связи представляет большой интерес мысль первого Президента Казахстана, елбасы Н.Назарбаева о необходимости разработки концепции интеграции тюркского мира, создания программы «Тюркское видение-2040» и использования вместо выражения «тюркоязычные государства» выражения «тюркские государства».

По сути, в основе этой идеи лежит знаменитая фраза «Одна нация, два государства», высказанная Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Этим Гейдар Алиев образно и лаконично отметил, что Азербайджан и Турция являются двумя тюркскими государствами. Иными словами, акцент здесь делается на том факте, что два общества, имеющие общие корни и происхождение, как государства, носят одно и то же название – «тюркское государство»!

Кстати, подчеркнем, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже заявил, что настало время сказать: «Шесть государств – одна нация». Это – Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан. Следовательно, концепт «тюркских государств», впервые изложенный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, продемонстрировал свои исторические, политические, геополитические, экономические и культурные перспективы и консолидирующий потенциал. Конечно, эту идею нужно развивать. Шаги, предпринятые Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, елбасы и аксакалом Нурсултаном Назарбаевым, в этой области очень эффективны.

В названном контексте принятие на VII Саммите Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств конкретных документов и определение стратегических тезисов для будущего сотрудничества имеют историческое значение. В связи с этим важно, чтобы форма совета тюркоязычных стран была развита, и она стала организацией международного масштаба. Налаживание отношений с ООН и ОЭС, предложенное на Саммите, а также получение статуса наблюдателя в этих организациях, имеют серьезное значение.

Именно в этом контексте интерес представляют и предложения Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по установлению отношений между ЕС и тюркскими государствами. Виктор Орбан отметил, что большинство населения Венгрии имеет тюркское происхождение. Исходя из этого, он подчеркнул важность создания в Будапеште официального офиса Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. Финансовые расходы офиса венгерская сторона полностью взяла на себя. Кроме того, венгерские власти придают большое значение процессу выдвижения венгров на должности в ЕС. По мере расширения этого процесса будут созданы новые возможности для укрепления отношений тюркских государств с Евросоюзом.

Это фактически подтверждает, что Венгрия взяла на себя историческую функцию интеграции, поскольку тюркские государства будут таким образом объективно представлены в ЕС, что придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству. И, самое главное, организация тюркских государств утвердится в мировом масштабе.

Можем утверждать, что все это позволяет лучше понять геополитическое значение Саммита Тюркского Совета, состоявшегося в Баку. Прежде всего, следует подчеркнуть преимущество перехода председательства Азербайджану, потому что азербайджанская дипломатия проявляет серьезную активность в международных организациях. В этой связи откроются дополнительные возможности для доведения до мира правды об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Совет Сотрудничества Тюркоязычных Государств уже выразил поддержку операции «Родник мира», проведенной Турцией. В то же время на Саммите было выдвинуто требование мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган четко и прямо высказал свою позицию в этом вопросе.

Таким образом, нет сомнений в том, что Бакинский Саммит Тюркского Совета сыграет важную роль в развитии и углублении отношений между тюркскими народами. Это откроет новые горизонты сотрудничества между странами. В частности, будут расширены возможности для более активного и скоординированного участия тюркских государств в проекте «Один пояс, один путь». Географически маршрут этого проекта проходит через территории тюркских государств.

Кроме того, появится возможность поднять культурные, духовные и научные связи между тюркскими народами на новый уровень. И нет сомнений в том, что в этом направлении будут предприняты конкретные шаги. Уже общепризнана историческая роль азербайджанской столицы в этом процессе.

Newtimes.az