Newtimes.az о турецко-российских отношениях: соотношение сил в глобальной геополитике и сочинское соглашение

Визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи имеет серьезное геополитическое значение.

Эксперты представляли встречу Путин-Эрдоган как событие, которое может изменить соотношение сил в мировой политике. И этот прогноз нашел свое подтверждение интересным образом. В Сочи президенты провели важные дискуссии по вопросам глобальной геополитики и будущего Ближнего Востока. Достигнутые соглашения будут играть важную роль в нормализации ситуации в Сирии.

Реакция мирового сообщества на это событие также подтверждает обоснованность данного тезиса. США и Европа положительно оценили сочинский документ. Считается, что в случае соблюдения соглашения конфликт может быть полностью устранен. На этом фоне очень важным представляется укрепление позиции Турции в мировом масштабе.

Реалистичный подход: Москва и Анкара подают пример

Мир с нетерпением ждал встречи В.Путина с Р.Т.Эрдоганом. На этой встрече, проведение которой планировалось в Сочи, должны были быть приняты важные решения относительно Сирии. Эти надежды полностью оправдались. Теперь СМИ отмечают, что произошло событие, которое может повлиять даже на глобальное соотношение сил. Действительно, масштаб вопроса настолько велик, что нет сомнений в том, что его последствия будут продолжительными. В этой связи есть ряд интересных моментов, которым необходимо дать геополитическую оценку.

Прежде всего, предотвращены попытки определенных кругов создать на Ближнем Востоке террористическое государство, которое может стать враждебным к народам региона. Некоторые СМИ писали, что данное государство будет иметь отношение к курдам, но на деле оно будет не чем иным, как надуманным образованием. Более того, в регионе оно будет враждебным к Турции, Ирану, Сирии и Ираку, а также вступит в борьбу с Россией и Китаем. Но, откровенно говоря, благодаря самоотверженности Турции и поддержке Дональда Трампа и Владимира Путина этот секретный план провалился.

Неудивительно, что Президент США входит в число тех, кто сорвал этот план, – он давно утверждал, что его предшественник не предпринимал правильных шагов. Так, он назвал позорным союз США с PKK в Сирии и Ираке. Значит, Д.Трамп по возможности открывал путь к срыву этих коварных планов.

Однако основное бремя легло на Турцию. Анкара продемонстрировала как политическую волю, так и мощь государства. Было очевидно, что Турция заявляет о себе на мировой арене как о глобальной силе. На наш взгляд, это – очень важный фактор в плане будущего глобальных геополитических процессов.

Событие это сыграло и важную роль в дальнейшей судьбе Сирии. Фактически, Турция вернула сирийцам территориальную целостность Сирии. Конечно, в этом важную роль сыграла огромная поддержка России. Личность Башара Асада – это уже другое дело. Он, похоже, не имеет политического будущего. Если Б.Асад сейчас может спокойно посещать Идлиб, то в этом он сильно обязан русским и туркам. Кажется, он еще не полностью осознал это, или ему трудно смириться с реалиями. В любом случае Дамаску за счет Турции и России уже удалось без кровопролития очистить большую часть своей территории от террористов.

Иран тоже заработал в этом процессе. Хотя Тегеран занимает несколько двусмысленную позицию в отношении Турции, здесь заявили о поддержке сочинского меморандума, отметив, что это – стабилизирующий фактор для Сирии. На данном этапе Турция продемонстрировала, что находится в регионе на вершине нравственности.

Европейские страны также корректируют свои позиции. Здесь потрясены тем, что Турция урегулировала проблемы с США и Россией как глобальная сила. Франция, Германия и Великобритания сейчас говорят не на языке угрозы, а о сотрудничестве в направлении Турция-Сирия. Здесь даже планируют совместную встречу с руководством Турции. Дело в том, что Анкара уже объявила, что приступила к процессам, которые позволят осуществлять совместные проекты в Сирии. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что мировое сообщество должно «подставить свое плечо». В частности, США, Европа, Россия, Иран, Китай и другие крупные державы должны содействовать возвращению в Сирию и размещению там 3 миллионов беженцев. Турция не должна делать это в одиночку. Интересно, что желающих участвовать в проектах немало.

Новая геополитическая конфигурация: к многополярной модели

На фоне сказанного интерес представляет позиция США. Д.Трамп вновь положительно отреагировал на турецко-российское соглашение. Он сказал, что «с севера Сирии поступают хорошие вести». Турецкая армия объявила о прекращении военных операций, поскольку, согласно сочинскому документу, террористы должны покинуть намеченную территорию в течение 150 часов. В противном случае турецкие вооруженные силы вновь перейдут в наступление. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прямо сказал об этом. Так, он заявил, что, «если YPG не отступят, то придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции, и тогда формирования попадут под каток турецкой армии». В отличие от американцев, русские показали, что они серьезны и привержены достигнутому соглашению. Конечно, каждый делает из этого свой вывод.

По сути в соглашении, состоящем из 10 статей, все указано четко. Конкретно выражено уважение к территориальной целостности Сирии. Существование террора вблизи турецкой границы признано недопустимым. Создается 30-километровая зона безопасности (где-то говорится о 10 километрах, но и это дается в контексте осуществления совместного российско-турецкого контроля над этой территорией). YPG (а, следовательно, SDG) отводит свои военные формирования на расстояние 32 километра от всех пунктов границы с Турцией. Они сдают свое оружие и остаются как граждане. Следовательно, угроза федерализации Сирии и распад на автономные образования устраняется. Гарантами этого являются Россия и Турция.

Некоторые эксперты, основываясь на этом факте, писали, что Америка пойдет на военное противостояние с Турцией. Даже Майкл Помпео не исключал такой вариант. Но министр обороны Марк Эспер публично заявил, что США не будут вести борьбу с таким важным стратегическим партнером, как Турция, и даже не думают об этом. Турция уже много лет участвует в антитеррористических операциях по всему миру совместно с США. Если добавить сюда и вышеупомянутую мысль Д.Трампа, то станет очевидно, что Вашингтон в целом доволен. У него не осталось желания защищать радикальные группировки в Сирии.

Конечно, все это – важные моменты. Турция фактически смогла привести две мировые державы к общей позиции в Сирии. Теперь нужно предпринять дальнейшие шаги в связи с будущим Сирии. Кроме того, для Турции очень важно, чтобы Россия следовала обещанию. Отвечая на вопрос журналистов, Президент Турции открыто заявил, что Турция возобновит военные операции, если обещания не будут выполнены. Однако В.Путин категорически заявил, что заставят террористов отойти и не позволят им вступить в ряды сирийской армии.

Похоже, что за короткое время активность Турции резко изменила соотношение сил в глобальной и региональной геополитической динамике. Турция сейчас – ключевой фактор в ближневосточном вопросе. Уже молчат те, кто утверждал, что у Анкары исчерпаны возможности маневрирования между США и Россией. Осознают свою ошибку и те, кто необоснованными аргументами стремился доказать, что Турция пытается прикрыться той или иной суперсилой. Турция демонстрирует свою позицию в глобальном масштабе. Это – могущественная страна, с мнением которой считаются. И этот процесс будет все более ускоряться.

Еще одним геополитическим значением сказанного является осознание того, что Турция вносит значительный вклад в создание многополярного мира. Один из важных результатов совместной работы с Россией в этом направлении был выражен в сотрудничестве в экономической сфере. Страны договорились увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов и подписали конкретные документы в этом направлении. Турция и Россия договорились и о ведении торговли в национальных валютах. Это указывает на то, что два крупных государства предпринимают альтернативные шаги и в финансовом аспекте.

Таким образом, визит Р.Т.Эрдогана в Сочи имеет историческое значение. В ходе этого визита поднялся геополитический авторитет Турции. Также были предприняты конкретные шаги по урегулированию конфликта, который давно представлял угрозу Ближнему Востоку. А гармоничная реализация этих двух аспектов – исторический успех турецкой дипломатии. И нет сомнений в том, что такой успех Турции принесет народам региона только пользу во всех сферах.

На этом фоне может начаться процесс постепенного покорения и таких проводящих неконструктивную политику стран, как Армения. Сейчас в Ереване молчат. Здесь пытались противопоставить Турцию всему миру. Однако Соединенные Штаты и Россия в конкретном вопросе доказали, что Турция для них – большая сила и надежный партнер. И до исторического краха политики Армении осталось недолго. Это хорошо видно и из Сочи!

Newtimes.az