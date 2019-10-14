Newtimes.az об ответе Президента: исторические заявления Ильхама Алиева в «Валдае»

Глава азербайджанского государства принял участие на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного Дискуссионного Клуба «Валдай» и выступил с широкой речью.

В течение 15 минут Ильхам Алиев коснулся стратегического характера российско-азербайджанских отношений на фоне наиболее актуальных вопросов мировой и региональной геополитики, последних безответственных заявлений руководства Армении, конкретной позиции Азербайджана в этом вопросе и достижений в государственном строительстве.

Руководитель Азербайджана прокомментировал различные аспекты сотрудничества с Россией, заявив, что заинтересован в развитии этого процесса растущими темпами. Действенные ответы Президента Ильхама Алиева на популистские заявления Никола Пашиняна относительно армяно-азербайджанского конфликта вызвали особый интерес.

Выступление Президента Азербайджана было заслушано с большим вниманием. Глубокая содержательная речь главы государства была встречена аплодисментами участников. В свете этих моментов считаем нужным подробнее остановиться на важных тезисах, высказанных Ильхамом Алиевым в своей речи.

Историческая речь: идеи в духе реалий, объективности и справедливости

Международный Дискуссионный Клуб «Валдай» – один из самых престижных «мозговых центров» в мире – функционирует с 2004 года. На заседаниях Клуба, ставшего за прошедшие годы местом встречи ведущих экспертов, обсуждаются наиболее актуальные политические, геополитические, экономические, социальные и гуманитарные вопросы, беспокоящие человечество, проводятся дискуссии. На мероприятие в этом году Президент России Владимир Путин пригласил и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Речь главы нашего государства в Клубе «Валдай» вызвала широкий резонанс. Идеи, высказанные Ильхамом Алиевым, были связаны с принципиально важными вопросами как глобальной геополитики, так и региональной безопасности. Выступление Президента Азербайджана была заслушана с большим вниманием. Было очевидно, что тезисы, выдвигавшиеся Ильхамом Алиевым, тотчас же занимали мысли участников.

Президент Ильхам Алиев начал свое выступление с краткого анализа деятельности России как государства в свете основных мировых трендов и их влияния на евразийское пространство. Подчеркнув, что со второй половины 1990-х годов Россия преодолела различные трудности, Президент Ильхам Алиев отметил, что Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в этом процессе. В целом это была объективная оценка достижений российского лидера, опиравшегося на национальные интересы и государственность. И это еще раз напомнило миру о том, что в современной политике личностный фактор играет серьезную роль.

Президент Азербайджана подчеркнул высокую роль российского лидера, а также отметил, что он – надежный партнер. Владимир Путин – большой сторонник развития российско-азербайджанских отношений, и это подтверждает опыт. Неслучайно в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 20%. Азербайджан инвестировал в экономику России 1,2 миллиарда долларов, а Россия – 4,6 миллиарда долларов. Кроме того, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане действуют около 700 российских компаний. В настоящее время 130 000 учеников учатся в 338 школах с обучением на русском языке, а 25 000 студентов обучаются в русском секторе вузов.

Отметим также, что в своем выступлении Президент России Владимир Путин заявил, что в основе развития сотрудничества между Россией и Азербайджаном лежат инициативы Президента Азербайджана, а предлагаемые им программы успешно реализуются. В частности, действует соглашение на 5 млрд. долларов на закупку техники у России. Из них 3 миллиарда долларов уже реализованы, и стороны намерены продолжить соглашение. Об этом было сказано в ходе переговоров двух президентов.

Тем самым Президент Азербайджана подчеркнул факт геополитического укрепления России на фоне глобальных геополитических трендов, оценив в этом же контексте и российско-азербайджанские отношения. Иными словами, речь идет о стратегическом партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве двух независимых государств. Азербайджан сотрудничает с такой могущественной, влиятельной в мире страной, как Россия, в статусе равноправного партнера. Конечно, это вселяет гордость, и этот момент был представлен в речи Ильхама Алиева на высочайшем уровне.

Того же невозможно говорить об армяно-российских отношениях, поскольку Армения как форпост фактически не выдвинула никакой инициативы и программы сотрудничества. По всей видимости, Президент России в то же время намекал армянскому руководству, что делать заявления недостаточно, надо выдвигать предложения и переходить к конкретным действиям. Кремль развивает сотрудничество с Азербайджаном, оценивая его конкретные предложения. Другое дело, как воспримет этот вызов руководство Армении, но никто не может отрицать реалии политики.

«Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак»: лаконичный и точный ответ!

С этой точки зрения большой интерес вызвали идеи, высказанные Ильхамом Алиевым в своей речи в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, поскольку все они отражают реалии. Еще раз напомним, что Никол Пашинян ранее высказал «тезис» о позиции Армении и он якобы заявлял его и азербайджанской стороне, но не получил ответа. Кратко его заявление было следующим: «Нагорный Карабах (они стали называть его Арцах, но не понятно, что это меняет) – это Армения, и точка. Впредь надо принять такое решение, которое удовлетворило бы народы Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха». Естественно, под выражением «Народ Арцаха» Никол Пашинян подразумевал не коренных азербайджанцев (тюрков), живших здесь веками, а армян, переселенных на эти земли Российской империей.

Президент Азербайджана дал краткий и точный ответ, которого ждал премьер-министр Армении. И вселяет гордость то, что он дал его с полной уверенностью и улыбкой на лице. Ильхам Алиев показал, что выражение «Карабах принадлежит Армении» – ложь. Статус этой территории был определен постановлением Кавказского бюро в 1921 году «Оставить в составе Азербайджана». Некоторые армяне, в том числе Никол Пашинян, утверждают, что в нем было написано «Передать Азербайджану». Они не останавливаются даже перед тем, как искажать конкретный документ, потому что традиционно боятся правды.

Обращаясь к еще более глубокой древности, Президент Азербайджана твердо заявил, что Нагорный Карабах в историческом, культурном, демографическом, политическом, геополитическом и во всех других отношениях всегда принадлежал Азербайджану, и сегодня это – азербайджанские земли. Президент сделал это заявление с точностью, вошедшей в историю: «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». Армянская пресса отметила, что эта мысль в пух и прах разнесла «точку» Никола Пашиняна. И, правда, это был очень мощный, точный, лаконичный и в равной степени объективный ответ.

В то же время это было дипломатическим посланием присутствующим на заседании Клуба «Валдай». Иными словами, Нагорный Карабах оккупирован! И эта оккупация продолжается. Урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, имеющая трех сопредседателей: США, Россия и Франция. А сопредседатели вот уже долгие годы не оказывают содействия восстановлению права Азербайджана, на словах поддерживают территориальную целостность Азербайджана, а на деле не оказывают реального давления на агрессора, чтобы заставить его покинуть оккупированные земли. Напротив, они продолжают «играть» на вопросе в соответствии со своими интересами.

С этой точки зрения особое значение имело заявление Президента Ильхама Алиева о том, что резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту не выполняются. Глава государства сказал, что одни резолюции ООН выполняются всего за несколько дней, а другие не действуют десятилетиями. Та же ситуация с Нагорным Карабахом: ООН практически беззуба! По этой причине авторитет этой организации снизился, и существует острая необходимость в ее обновлении. А в нагорно-карабахском вопросе должна иметь место имплементация резолюций. В противном случае возникает вопрос: для чего существует ООН?

Что касается урегулирования конфликта, то он должен быть урегулирован в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного Акта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Азербайджанская сторона всегда предпочитала путь переговоров, и сегодня стоит на этой позиции. Но этот процесс не может длиться вечно – посредники должны добиться урегулирования конфликта в рамках международного права.

В своем выступлении глава государства рассказал и о достижениях Азербайджана, результатах программ, реализуемых в стране. Он также сообщил, что Азербайджан живет в условиях стабильности на протяжении вот уже 26 лет. За годы независимости международный авторитет Азербайджана возрос. Одним из показателей этого является избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Азербайджанская дипломатия достигла этого результата благодаря серьезной деятельности.

Таким образом, выступление Президента Азербайджана в Клубе «Валдай» – событие историческое. В частности, особый интерес вызвал ответ руководству Армении. МИД Армении попытался отреагировать, но сложилась нелепая ситуация. Представитель МИД-а говорил об «агрессивной политике Азербайджана», употребляя пафосные термины, выражения типа «дегуманизация». Однако при разговорах о «дегуманизации» он не упомянул о Ходжалинском геноциде, оскверненных азербайджанских кладбищах, обстрелянных и разрушенных памятниках культуры, сотнях тысяч депортированных азербайджанцев, а также о том, кому приписать эти злодеяния.

Пока армяне отрицают эти события, они будут в яме, потому что решение любой проблемы начинается с искреннего признания истины и произошедших событий. Отрицая то, что произошло вчера, власть, ждущая признания не имевшего места события 100-летней давности, подтверждает, что далека не только от справедливости, но и от человечности вообще. В этом – ее трагедия!

Newtimes.az