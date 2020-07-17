1news.az
NEXT TV
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

NEXT TV: Вспоминаем народного артиста Тельмана Адыгезалова – ВИДЕО

Сегодня в 17:20 ~ 1 минута на чтение 206
NEXT TV: Вспоминаем народного артиста Тельмана Адыгезалова – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az рубрику «Yaddaş» мультимедийного проекта NEXT TV.

Рубрика «Yaddaş» возвращает нас в прошлое и раскрывает исторические события в новом видеоформате – очередной выпуск рубрики посвящен памяти азербайджанского актера театра и кино Тельмана Адыгезалова.

17 июля народному артисту исполнилось бы 67 лет – Т.Адыгезалова не стало в 2010 году, в день его рождения вспоминаем о его творческом пути, самые интересные факты которого представлены в нижеприведенном для просмотра видео.

NEXT TV – мультимедийный проект, созданный командой 1news.az и состоящий из нескольких познавательных рубрик, у каждой из которых есть свой определенный посыл.

Феликс Вишневецкий

206

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ NEXT TV

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены