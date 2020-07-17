NEXT TV: Вспоминаем народного артиста Тельмана Адыгезалова – ВИДЕО

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Представляем читателям 1news.az рубрику «Yaddaş» мультимедийного проекта NEXT TV.

Рубрика «Yaddaş» возвращает нас в прошлое и раскрывает исторические события в новом видеоформате – очередной выпуск рубрики посвящен памяти азербайджанского актера театра и кино Тельмана Адыгезалова.

17 июля народному артисту исполнилось бы 67 лет – Т.Адыгезалова не стало в 2010 году, в день его рождения вспоминаем о его творческом пути, самые интересные факты которого представлены в нижеприведенном для просмотра видео.

NEXT TV – мультимедийный проект, созданный командой 1news.az и состоящий из нескольких познавательных рубрик, у каждой из которых есть свой определенный посыл.

Феликс Вишневецкий