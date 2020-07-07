Нигяр Арпадараи: Время придать новый виток дебатам о будущем отношений ЕС и Азербайджана – ФОТО

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Недавно избранный депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, которая также входит в делегацию Азербайджана в ПАСЕ, в авторской колонке на сайте CommonSpace.Eu пишет о своем восприятии отношений между Баку и Брюсселем.

Автор отмечает, что чувствует снижение взаимного стремления сторон к сближению, и аргументирует необходимость перелома этой тенденции, рассуждая о необходимости работать над общим будущим.

Представляем вашему вниманию перевод данной публикации с анлийского на русский язык без изменений:

«Европа – это континент, который нельзя определить чисто географическими терминами. Это - культурная и цивилизационная конструкция, неотразимо привлекательная идея для многих на протяжении веков. Ее призыв был настолько сильным, что многие люди и страны на протяжении истории активно стремились к Европе, чтобы стать частью этой удивительной цивилизации.

Считались ли европейцами немецкие или славянские племена, жившие на берегах рек Рейн и Висла во времена поздней Римской империи? Или венгерские всадники раннего средневековья? Или киприоты во времена крестовых походов? Тот же вопрос касается финнов, ирландцев, украинцев, мальтийцев, молдаван – всех тех народов, которые сегодня составляют мозаику европейской идентичности.

Европа постепенно превратилась в культурную массу, мощный локомотив прогресса, который стал результатом очень творческого и порой разрушительного процесса, в том числе большого контраста красоты и новаторских достижений эпохи Возрождения с двумя разрушительными мировыми войнами.

Европа на протяжении большей части истории была очень сильно определена ее восточной границей. В определенном смысле определение этой границы также является заявлением о том, как далеко простирается европейская идентичность. Итак, это приводит к вопросу: где находится эта граница? Или, как иногда говорят, где кончается Европа?

В V веке до нашей эры Геродот определил границы Европы как лежащие у Азовского моря и реки Колхидского Фазиса (сегодня называемой рекой Дон). Средневековая концепция границ Европы была гораздо скромнее по сравнению с сегодняшним днем, с восточным краем Европы, в общем и целом, определяемым современной Австрией и Польшей. Лишь в середине XVIII века швед Штраленберг осмелился провести европейскую границу вдоль Уральского хребта и реки Волги – границы, которая до сих пор широко принимается. Это смелое географическое новшество совпало с быстрой «европеизацией» России во времена правления Петра Великого и ростом европейского влияния во всем мире.

Другими словами, географическая граница Европы всегда была отражением ее силы или слабости в политическом, военном и культурном плане. Континент, каким мы его знаем сегодня – это калейдоскоп людей, которые в течение тысячелетий прибывали волнами, в основном из Азии, и впоследствии осели, изменились и сформировали уникальную картину современной Европы.

Почему я так долго описывала то, как определяется восточная граница Европы? Ответ очень прост – это связано с моей самоидентификацией.

Недавно я провела небольшое исследование, описав имеющиеся в настоящее время «научные» очертания географической границы Европа-Азия. Я обнаружила 18 различных версий, четыре из которых показывают, что граница проходит через территорию моей страны - Азербайджана. Это были исключительно современные интерпретации восточной границы Европы.

Таким образом, по мнению некоторых географов, я европейка. Другие говорят, что я наполовину европейка, а некоторые твердо считают меня азиаткой.

Эти различные интерпретации отражают тот факт, что Европа в настоящее время находится в поиске самой себя. После распада СССР в конце XX века мы – люди бывшего Советского Союза – стали свидетелями огромного прилива Европы к нашим берегам в виде ОБСЕ, Совета Европы, чемпионатов Европы по футболу, ЕБРР, а также многочисленных проектов и мероприятий Комиссии ЕС и НАТО.

Для меня – в то время студентки юридического факультета Бакинского государственного университета – все это было «призраком» Европы в Азербайджане. Мы, молодые люди, искренне верили, что европейское будущее нашей страны – это данность. Для нас это был единственный вариант, и рано или поздно Азербайджан и его соседи из Южного Кавказа и западных частей бывшего Советского Союза, несомненно, станут неотъемлемыми частями общеевропейского сообщества наций и европейской системы безопасности, если будем внимательно следовать путем бывших коммунистических стран Восточной и Центральной Европы.

Я работала в проекте EU TACIS и была членом правления Форума азербайджанских студентов в Европе. В начале своей карьеры я имела честь помочь специальному посланнику ЕС в Азербайджане в создании представительства Евросоюза в Баку. Таким образом, европейская повестка дня была неотъемлемой частью моей жизни в 2000-х годах.

Я считала, что Европа означает возможности, свободу и развитие, и что для Азербайджана и его народа нет лучшего выбора, чем стать частью этой семьи народов. В 2001 году, когда Азербайджан стал 43-м членом Совета Европы, у нас сложилось впечатление, что пути назад у нашего европейского будущего нет.

С тех пор прошло 20 лет, и перед нами сейчас совсем другая картина. Европейская мечта Азербайджана в значительной степени угасла, и присутствие Европы в моей стране является просто номинальным, видимым только через некоторые рутинные проекты ЕС и его Дипломатическую миссию, в создании которой я имела честь участвовать в качестве местного сотрудника в конце 2000-х годов.

Вероятно, справедливо признать, что это восприятие, по крайней мере, частично, личное, связано с тем, что мне сейчас за тридцать, и я больше не обладаю необузданным энтузиазмом и наивностью как в годы юности.

Однако в некотором роде это также является очевидным следствием изменения политики Евросоюза к нашему региону. Фаза расширения ЕС в 2004-2013 годах потребовала много энергии и времени европейских институтов. Как результат они стали меньше фокусироваться на наших странах и политических событиях в регионе. Ухудшение отношений с Турцией и конфликт в Украине еще более обостряют отношения ЕС с его восточными партнерами.

В появившемся новом ощущении разрыва Азербайджан оказался на другой стороне по целому ряду причин, как объективных, так и субъективных. У меня нет никакого намерения играть в обвинительную игру, поскольку я не вижу смысла идти по этому пути, но факт остается фактом – европейский прилив в нашей части мира отступил, и в ближайшем будущем не ожидается никаких признаков его возвращения.

Мы по-прежнему являемся членами различных интеграционных площадок, таких как ОБСЕ и Совет Европы. У нас есть и формат взаимодействия с Европейским парламентом, и наши футбольные клубы конкурируют с различным уровнем успеха в европейских турнирах. Но нынешняя динамика совсем иная, и в данный момент тяготения к Европе более не ощущается.

Можно сказать, что если нет политической воли к интеграции с обеих сторон, то, возможно, так и должно быть. С другой стороны, я искренне верю в большую миссию Европы. Европа может многое предложить с точки зрения традиций верховенства закона, культуры, парламентаризма, инклюзивности и социального диалога, и в естественных интересах Азербайджана извлечь из этого пользу и внести свой вклад. Спрашивается, нужен ли Европе Азербайджан – относительно небольшая страна на берегу Каспийского моря с преимущественно мусульманским населением? Насколько я полагаю, ответ очевиден.

Европа переживает огромные проблемы. Некоторые из них появились совсем недавно из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Некоторые накопились за предыдущие годы. Эти проблемы имеют как внутренние, так и внешние причины и требуют нового видения. Я не буду отвлекаться на обсуждение внутренних вопросов ЕС, так как считаю, что проводить анализ отношений между членами семьи своего соседа невежливо. Вместо этого позвольте мне остановиться на внешних проблемах, в частности, касающихся нашей части света.

Совершенно очевидно, что перспективы Евросоюза и всей Европы в более широком ее понимании во многом зависят от того, сможет ли ЕС выработать четкую стратегию в отношении партнеров у своей восточной границы.

Такая стратегия, несомненно, должна включать новые долгосрочные сделки с крупными соседями, такими как Россия и Турция. Но он также должен иметь четкую политику в отношении других стран региона, которые сейчас упоминаются во внутренних документах ЕС в соответствии с расплывчатой ​​концепцией «Восточного партнерства». Запущенная в 2009 году, эта программа еще не принесла ожидаемых результатов, особенно в случае Азербайджана, ее самого восточного участника.

Будучи беспартийным членом парламента Азербайджана и решительным сторонником европейского «направления» развития своей Родины, я считаю, что для возобновления этой повестки дня потребуется значительная политическая воля и видение с обеих сторон. Но это возможно и необходимо.

Во-первых, отношения ЕС-Азербайджан и, в более широком контексте, отношения ЕС-Южный Кавказ должны строиться на взаимных экономических интересах. Южный Кавказ сам по себе не является очень крупным рынком, но это ворота в Центральную Азию и путь из Европы в Китай. Черноморско-каспийский транзитный маршрут через Южный Кавказ существенно изменился со времен давно забытого проекта ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), который был инициативой Европейской комиссии в 1990-х годах, а секретариат которого был размещен в Азербайджане с 2001 года.

Даже после того, как ЕС сократил свое участие в этом проекте, Азербайджан продолжал работать над коридором и инвестировал значительные ресурсы в новую инфраструктуру, включая крупный порт на Каспийском море, а также сеть автомобильных и железных дорог. И это, помимо существующего огромного энергетического коридора, состоящего из нефте- и газопроводов и инфраструктуры, функционирующей от Азербайджана до Южной Европы.

Аналогичные проекты были реализованы в Грузии и странах Центральной Азии. Другими словами, регион сегодня находится на ином уровне готовности к присоединению по сравнению с временами, когда велся активный диалог о возрождении средневекового маршрута Шелкового пути. Можно с уверенностью сказать, что в конечном итоге ТРАСЕКА оказала положительное влияние и стала катализатором изменений.

Настало время пожинать плоды, расширяя торговлю и движение товаров по этому маршруту. Символично, что за последние несколько месяцев несколько экспериментальных контейнерных поездов из разных частей Китая проходили через недавно построенные порты Каспийского моря и новую железную дорогу БТК, соединяющую Грузию и Турцию, спонсируемую Азербайджаном.

Китайцы быстро действуют и получают выгоду от этих событий, и в интересах Азербайджана и ЕС найти баланс, в котором коридор Восток-Запад будет служить двигателем экономического роста и стабильности для всех участников, будь то Китай, Россия, Турция или ЕС, а не как инструмент экономического или политического экспансионизма в регионе. Чтобы добиться этого, и ЕС, и Азербайджан должны активно работать над общей повесткой развития связей и развития торговли.

Еще один общий интерес – это европейская система безопасности. Азербайджан является жертвой продолжающейся оккупации. Примерно 20% его территории в настоящее время находится под контролем армянской армии, что привело к перемещению всего азербайджанского населения, ранее проживавшего там. Города и села превратились в пыль; фермерские и пастбищные земли остались пустыми. Мы как нация живем с последствиями войны и знаем ее цену.

Несколько дней назад глава делегации Европейского парламента на Южном Кавказе и докладчики по Армении и Азербайджану выступили с совместным заявлением, осуждающим намерение Армении построить дорогу, соединяющую Армению и оккупированные земли Азербайджана, таким образом укрепляя свою власть на этих незаконно оккупированных территориях.

Это заявление, которое едва ли было замечено в Брюсселе, оказало существенное влияние на общественное мнение в Азербайджане и укрепило проевропейскую повестку дня в моей стране. Европа, которая занимает твердую позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на основе международного права, деоккупации и возвращения беженцев и вынужденных переселенцев, в результате неизбежно окажет гораздо более позитивное влияние на Азербайджан.

Другим аспектом отношений ЕС-Азербайджан является диалог по правам человека. В этом вопросе Азербайджан также взаимодействует с Европой через членство в Совете Европы. Прогресс в области прав человека – это непрерывный и бесконечный процесс в каждой европейской стране. Каждое общество сталкивается с разными проблемами, но всех объединяет одна цель. Поддержка и продвижение к позитивным изменениям и противодействие деградации прав человека – вот чем должен быть Совет Европы.

Эта организация сыграла важную роль в моей стране, например, в обеспечении такого важного шага, как отмена смертной казни. Это достижение стало возможным благодаря здоровой атмосфере взаимного уважения и взаимодействия, которая существовала в организации на этапе переговоров о членстве и на ранних этапах членства Азербайджана.

Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуться к этому чувству стремления к общему будущему в сложные, но захватывающие времена, в которые мы живем».

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Opinion: Time to relaunch the debate about EU-Azerbaijan relations