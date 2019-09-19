Никол Пашинян о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Армяно-российское сотрудничество в сфере обороны способствует укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Об этом сказал во вторник премьер-министр Никол Пашинян, принимая в Ереване министра обороны России Сергея Шойгу, сообщают армянские СМИ.

Как сообщили в пресс-службе премьера, Пашинян высоко оценил двустороннее сотрудничество, отметив, что частые встречи на высшем уровне свидетельствуют о динамичном развитии отношений.

Премьер также отметил, что удовлетворен ходом взаимодействия с Россией в военной и военно-технической сфере. По его словам, визит министра будет способствовать дальнейшему расширению этого взаимодействия.

Шойгу в свою очередь подчеркнул важность подписания в Ереване плана сотрудничества на 2020 год. Он считает, что отношения двух стран в военной сфере стабильно развиваются.

Стороны обменялись мнениями по поводу проблем региональной и международной безопасности, обсудили ситуацию в Сирии, в том числе и гуманитарную миссию со стороны Армении.

А.А.