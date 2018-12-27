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Никол Пашинян: «ОДКБ имеет для нас стратегическое значение»

Сегодня в 09:44 ~ 1 минута на чтение 246
Никол Пашинян: «ОДКБ имеет для нас стратегическое значение»

Организация договора о коллективной безопасности имеет стратегическое значение для Армении.

Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с руководителями парламентов стран-членов ОДКБ в Ереване сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы считаем, что ОДКБ является важным фактором стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы придаем большое значение всем трем направлениям нашего сотрудничества в рамках ОДКБ.

В первую очередь, это внутриполитическая координация, военно-техническое сотрудничество и, конечно, наш единый подход в сфере безопасности перед лицом общих угроз. Однако угрозы, к сожалению, также развиваются и меняются, и мы должны быть адекватны этим опасностям.

Наша структура должна соответствовать тем реалиям, которые существуют в регионе и в мире, и я очень рад, что мы довольно конструктивно сотрудничаем в направлении дальнейшего развития организации коллективной безопасности», - сказал Пашинян.

А.А.

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