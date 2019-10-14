Никол Пашинян выделил из госбюджета миллионы долларов для своей семьи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян без тендера предоставляет $100 000 старому другу для распространения по всей стране бессмысленного стахановского лозунга.

Как сообщают армянские СМИ, об этом написал бывший депутат Национального Собрания Армении Самвел Фарманян на своей странице в соцсети Facebook.

«Он выделяет $1 млн из государственного бюджета для покупки нового автомобиля для себя и своей семьи. $2 млн выделяет опять же из государственного бюджета, чтобы отремонтировать свой дом в соответствии с прихотями его и его семьи.

Он сделал своего племянника и брата супруги депутатами, крестного – мэром, убедив, что это «выбор народа». Не говорю о том, что он платит $350 тысяч за частные чартерные рейсы в США. И так далее. И всё это всего лишь спустя 1,5 года после прихода к власти.

И это в стране, где сотни тысяч пенсионеров верили и ждали, что при Николе будут жить лучше, десятки тысяч студентов ждали и верили, что при Николе им не придется оплачивать учебу, десятки тысяч безработных ждали и верили, что при Николе получат возможность заработать деньги и достойно содержать свои семьи», - подчеркнул он.

Самвел Фарманян также отметил, что посвятивший всю свою сознательную жизнь «растрате» государственных средств и жалующийся на олигархов человек не имеет морального права «растрачивать» государственный бюджет и не имеет права даже фотографироваться с олигархами.

А.А.