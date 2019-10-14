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Никола Юрчевич пообщался с фанатами после матча с Венгрией и поблагодарил их за поддержку - ВИДЕО

Сегодня в 11:16 ~ 1 минута на чтение 737
Никола Юрчевич пообщался с фанатами после матча с Венгрией и поблагодарил их за поддержку - ВИДЕО

Вчера на матче Венгрия – Азербайджан присутствовали порядка 200 азербайджанских фанатов, которые на протяжении 90 минут поддерживали национальную команду.

Как сообщает 1news.az, большинство фанатов является членами фан-группы Milli Dəstə, которая была создана Шамилем Мустафаевым – азербайджанцем, проживающим в Голландии.

После завершения матча главный тренер сборной Никола Юрчевич подошел к фанатам и между ними произошел небольшой диалог, который завершился аплодисментами в адрес хорватского специалиста.

Спортивный портал Futbolpress.az распространил видео данной беседы.

Никола Юрчевич сообщил фанатам, что главный арбитр матча Деннис Хиглер принес сборной Азербайджана извинения за не засчитанный гол. В свою очередь, фанаты попросили Юрчевича, чтобы сборная больше прессинговала и играла в более атакующий футбол.

«Я с вами согласен, но это не всегда зависит лишь от нас, но и от соперника. Уровень нашей премьер-лиги отстает от международного уровня. Азербайджанские футболисты должны стараться играть за рубежом. Но я хочу поблагодарить вас за поддержку, и за то, что вы всегда рядом с нами», - сказал он.   

Отметим, что матч Венгрия – Азербайджан завершился победой хозяев (1:0). Но на 93-ей минуте матча голландский арбитр Деннис Хиглер не засчитал чистый гол Бахлула Мустафазаде.    

Теймур Максутов

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