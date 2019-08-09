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Николай Патрушев посетит Ереван

9 Августа, 2019 в 14:34 ~ 1 минута на чтение 739
Николай Патрушев посетит Ереван

Cекретарь Совета безопасности Николай Патрушев 12 августа прибудет с рабочим визитом в Ереван, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совбеза Армении.

Патрушев посетит Ереван по приглашению секретаря Совета нацбезопасности Армении Армена Григоряна.

Ранее Григорян говорил, что активно работает с российскими партнерами по дальнейшему укреплению сотрудничества.

Год назад, в июле, с рабочим визитом в Москве находился глава Совбеза Армении Армен Григорян. Тогда он обсудил с Патрушевым вопросы, связанные с обеспечением международной, региональной и национальной безопасности двух государств, уделив особое внимание на перспективы российско-армянского взаимодействия в сфере безопасности, как в двустороннем, так и многосторонних форматах.

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