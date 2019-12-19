Ниямеддин Мусаев: «Пусть меня убивают…»

Народный артист Азербайджана Ниямеддин Мусаев высказался в эфире программы «Şou ATV» о недавно распространившейся в ряде азербайджанских СМИ и социальных сетях новости о его смерти.

Напомним, что на днях в СМИ и соцсетях прошла информация о том, что Н.Мусаев ушел из жизни, которая практически сразу была опровергнута близкими артиста, а затем и самим исполнителем, но при этом успела наделать немало шума.

О произошедшем Н.Мусаев высказался в эфире программы «Şou ATV», заявив следующее: «Если человек, распространивший новость о моей смерти, на полученный гонорар содержит семью, то ничего страшного, пусть меня убивают в день столько, сколько захотят. Если подобная новость приносит ему рейтинг и заработок, пусть продолжает писать такие новости».

Народный артист также отметил, что многие его знакомые и друзья настаивают на том, чтобы он в связи с произошедшим обратился в суд: «Но я не в том состоянии, чтобы ходить по судам. Смерть рано или поздно наступит, но писать ложную информацию считаю неправильным. Захочу подам в суд, захочу и иначе поговорю с теми, кто распространил новость. Но стыдно все это, пусть сам задумается о том, что таким образом нельзя зарабатывать рейтинг».

Ниямеддин Мусаев рассказал и о том, что после распространения новости о его смерти он получил многочисленные звонки от друзей, знакомых и родных людей со всего мира.

В.Ф, Г.Р.