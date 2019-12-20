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Ночной режим смартфонов признали опасным для здоровья

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 323
Ночной режим смартфонов признали опасным для здоровья

Ученые из Манчестера признали опасной для здоровья человека защиту от синего излучения на смартфонах.

Исследование опубликовано на сайте Манчестерского университета.

Специалисты протестировали влияние цветового излучения на организм с помощью опытов на мышах. Выяснилось, что спектр желтого цвета, на который настраиваются дисплеи смартфонов при ночном режиме, может негативно влиять на здоровье. Ученые заметили, что яркие теплые цвета вводят в заблуждение биологические часы, так как прочно ассоциируются с дневным временем суток.

В исследовании говорится, что приглушенный синий цвет более привычен для организма в темное время суток, чем слабый желтый. «У мышей нет телефонов, тем не менее у нас есть веские основания полагать, что это правило подходит и для людей», — заявил один из авторов научной работы доктор Тим Браун (Tim Brown).

Ученые отметили, что ночной режим на смартфонах, суть которого заключается в блокировке синего свечения и увеличении желтого, может скорее навредить, чем помочь здоровью человека. Исследователи посоветовали не воспринимать советы производителей смартфонов как последнюю истину и с осторожностью пользоваться режимами Night Shift и Dark Mode в системах iOS и Android соответственно.

Lenta.ru

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