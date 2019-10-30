Ноу-хау в Баку: Что делали роботы на уроке в бизнес-школе? – ФОТО

В предпринимательской среде все популярнее становится понятие «Дизайн-мышление», от английского «Design Thinking».

Что же это такое?

Дизайн-мышление представляет собой метод разработки продуктов, сервисов и услуг, ориентированных на пользователя. Главной особенностью этого метода является не критический анализ ситуации, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы.

Метод опирается на шесть основных этапов – эмпатия, фокусировка, генерация идей, выбор идеи, прототипирование, тест.

Проще говоря, чтобы найти эффективное решение проблемы, сначала нужно провести исследование и точно определить проблему, затем сфокусироваться на «болевых точках», сгенерировать идеи, выбрать лучшие, создать прототип и протестировать его.

«Дизайн-мышление» как академический курс введен и в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) в рамках программы бизнес-администрирования (МВА), которая реализуется совместно с Женевской бизнес-школой.

Здесь студентам на практических примерах показывают пути решения тех или иных задач в сфере бизнеса при постоянном стремлении к совершенствованию качества процессов, новых продуктов и сервисов.

Специалист Руфат Азизов, приглашенный вести этот курс, имеет за плечами немалый опыт работы в реальном бизнес-секторе: около 10 лет он был инженером в крупной нефтяной компании в Азербайджане, является создателем и главным директором нескольких компаний, работающих в сфере бизнес-консалтинга и обучения детей базовым инженерно-техническим навыкам.

По его словам, в рамках курса «Дизайн-мышление» студенты изучают методы управления бизнесом и инновационные изменения в компаниях на примере таких мировых гигантов, как Apple, Amazon, P&G, McDonald’s, Toyota и др.

На фото: преподаватель Р.Азизов

Как рассказал сам Руфат Азизов в беседе с 1news.az, он решил привнести в академический процесс некоторое новаторство и в середине октября на одном из практических занятий на курсе «Дизайн-мышление» применил разбор конкретной бизнес-ситуации (Case Study), используя робототехнику.

«Только на практическом примере можно почувствовать, как работает дизайн-мышление, насколько правильно студенты применяют этот метод», - сказал Руфат Азизов.

Найти человека и спасти его из-под завалов в результате землетрясения с помощью роботов – на таком примере он вместе со студентами пытался применить на практике все элементы дизайн-мышления. Перед студентами стояла задача определить, что нужно потребителю робототехники (в данном случае – пожарники и спасатели), представить идеи, создать прототипы лучших из них, тестировать их и усовершенствовать.

«То есть, целью нашего занятия было не изучение робототехники как таковой, а создание практических условий для использования метода дизайн-мышления. Роботы служили нам вспомогательным инструментом», - сказал учитель.

По словам Руфата Азизова, было интересно наблюдать, как во время этого задания студенты работали в команде, прислушивались друг к другу, размышляли, совместно решали проблемы, стремились усовершенствовать свои первичные дизайны, распределяли обязанности и ответственность.

«Основная наша цель – подтолкнуть студентов к нестандартному мышлению, умению принимать креативные решения и, конечно, применять такой подход в своей ежедневной жизни – в учебе, работе», - сказал учитель.

«Результат практических заданий налицо: студенты вырабатывают в себе способности к анализу ситуаций, нахождению нестандартных путей решения задач, постоянному совершенствованию своей продукции и сервисов», - добавил он.

По словам Руфата Азизова, дизайн-мышление может активно применяться в реализации бизнес-стартапов, при крупных изменениях в компаниях, создании продукции и сервисов, ориентированных на клиента, и в сотнях других случаев.

Робототехника, представленная для практического урока в вузе, была разработана и предоставлена компанией, оказывающей консалтинговые услуги в сфере бизнеса, а также создающей бизнес-игры в обучающих целях. Руфат Азизов – один из создателей компании.

Таким образом, общемировая практика привлечения к образовательному процессу специалистов, профессионально задействованных в той сфере, которую они преподают молодому поколению, демонстрирует свои позитивные результаты и в Азербайджане.

Эту практику применяет все больше азербайджанских вузов, которые чувствуют новые тенденции и стремятся к развитию.

Елена Остапенко, Э.Т.

Фотографии предоставлены Руфатом Азизовым