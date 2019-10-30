1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Ноу-хау в Баку: Что делали роботы на уроке в бизнес-школе? – ФОТО

Сегодня в 15:19 ~ 4 минуты на чтение 429
Ноу-хау в Баку: Что делали роботы на уроке в бизнес-школе? – ФОТО

В предпринимательской среде все популярнее становится понятие «Дизайн-мышление», от английского «Design Thinking».

Что же это такое?

Дизайн-мышление представляет собой метод разработки продуктов, сервисов и услуг, ориентированных на пользователя. Главной особенностью этого метода является не критический анализ ситуации, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к лучшему решению проблемы.

Метод опирается на шесть основных этапов – эмпатия, фокусировка, генерация идей, выбор идеи, прототипирование, тест.

Проще говоря, чтобы найти эффективное решение проблемы, сначала нужно провести исследование и точно определить проблему, затем сфокусироваться на «болевых точках», сгенерировать идеи, выбрать лучшие, создать прототип и протестировать его. 

«Дизайн-мышление» как академический курс введен и в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) в рамках программы бизнес-администрирования (МВА), которая реализуется совместно с Женевской бизнес-школой.

Здесь студентам на практических примерах показывают пути решения тех или иных задач в сфере бизнеса при постоянном стремлении к совершенствованию качества процессов, новых продуктов и сервисов.

Специалист Руфат Азизов, приглашенный вести этот курс, имеет за плечами немалый опыт работы в реальном бизнес-секторе: около 10 лет он был инженером в крупной нефтяной компании в Азербайджане, является создателем и главным директором нескольких компаний, работающих в сфере бизнес-консалтинга и обучения детей базовым инженерно-техническим навыкам.

По его словам, в рамках курса «Дизайн-мышление» студенты изучают методы управления бизнесом и инновационные изменения в компаниях на примере таких мировых гигантов, как Apple, Amazon, P&G, McDonald’s, Toyota и др. 

На фото: преподаватель Р.Азизов

Как рассказал сам Руфат Азизов в беседе с 1news.az, он решил привнести в академический процесс некоторое новаторство и в середине октября на одном из практических занятий на курсе «Дизайн-мышление» применил разбор конкретной бизнес-ситуации (Case Study), используя робототехнику.

«Только на практическом примере можно почувствовать, как работает дизайн-мышление, насколько правильно студенты применяют этот метод», - сказал Руфат Азизов.

Найти человека и спасти его из-под завалов в результате землетрясения с помощью роботов – на таком примере он вместе со студентами пытался применить на практике все элементы дизайн-мышления. Перед студентами стояла задача определить, что нужно потребителю робототехники (в данном случае – пожарники и спасатели), представить идеи, создать прототипы лучших из них, тестировать их и усовершенствовать.

«То есть, целью нашего занятия было не изучение робототехники как таковой, а создание практических условий для использования метода дизайн-мышления. Роботы служили нам вспомогательным инструментом», - сказал учитель.

По словам Руфата Азизова, было интересно наблюдать, как во время этого задания студенты работали в команде, прислушивались друг к другу, размышляли, совместно решали проблемы, стремились усовершенствовать свои первичные дизайны, распределяли обязанности и ответственность.

«Основная наша цель – подтолкнуть студентов к нестандартному мышлению, умению принимать креативные решения и, конечно, применять такой подход в своей ежедневной жизни – в учебе, работе», - сказал учитель.

«Результат практических заданий налицо: студенты вырабатывают в себе способности к анализу ситуаций, нахождению нестандартных путей решения задач, постоянному совершенствованию своей продукции и сервисов», - добавил он.    

По словам Руфата Азизова, дизайн-мышление может активно применяться в реализации бизнес-стартапов, при крупных изменениях в компаниях, создании продукции и сервисов, ориентированных на клиента, и в сотнях других случаев. 

Робототехника, представленная для практического урока в вузе, была разработана и предоставлена компанией, оказывающей консалтинговые услуги в сфере бизнеса, а также создающей бизнес-игры в обучающих целях. Руфат Азизов – один из создателей компании.

Таким образом, общемировая практика привлечения к образовательному процессу специалистов, профессионально задействованных в той сфере, которую они преподают молодому поколению, демонстрирует свои позитивные результаты и в Азербайджане.

Эту практику применяет все больше азербайджанских вузов, которые чувствуют новые тенденции и стремятся к развитию. 

Елена Остапенко, Э.Т.

Фотографии предоставлены Руфатом Азизовым

WhatsApp

429

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены