Новак: Если сегодня мы наблюдаем снижение, это не значит, что цены на нефть будут такими всегда

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В мае может начаться процесс восстановления бизнеса и отказа многих стран от карантинных мер, что повлияет на увеличение спроса на нефть.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью Газете.ru.

«Но пока присутствует большая неопределенность: как заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и какой эффект она окажет, будут ли страны в полном объеме исполнять свои обязательства по сокращению», - отметил он.

По словам министра, многие страны, не входящие в ОПЕК+, заявили о готовности внести свой вклад в снижение добычи. Пока из-за отсутствия официальных решений рынок не учитывает эти объемы, хотя речь может идти о достаточно больших объемах, от 5 до 10 млн баррелей в сутки, которые могут уйти с рынка за счет сокращения в крупных странах - США, Канаде, Норвегии, Бразилии, Колумбии.

«Очевидно, что пока ситуация не станет более определенной, нас ждет период низких цен. Его надо просто пережить. Если сегодня мы наблюдаем снижение, это не значит, что цены будут такими всегда», - сказал Новак, подчеркнув, что сейчас спрос на нефть упал с более чем 100 млн баррелей в сутки, по разным оценкам, до 70-80 млн баррелей, то есть на 20-30 млн баррелей в день.

Министр энергетики России выразил надежду на то, что ситуация прояснится в мае-июне, но для балансировки рынка потребуется время: «Хочется верить, что рынок будет окончательно сбалансирован к концу года. Сокращение запасов в хранилищах должно начаться уже во втором полугодии этого года, но в текущих условиях неопределенности цены прогнозировать смысла нет».

Отметим, что 12 апреля министры экономики ОПЕК+ пришли к соглашению по сокращению нефтедобычи в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

Тимур Рзаев, Э.Т.