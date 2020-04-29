Новак: Сокращение спроса на нефть в мире близко к своему пику

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Сокращение мирового спроса на нефть близко к своему пику, дисбаланс на рынке может начать уменьшаться во второй половине мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания Президента России Владимира Путина с компаниями ТЭК.

«Можно, констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25-30 млн баррелей в сутки относительно уровня прошлого года», - сказал Новак.

«На рынке мы видим «зеленые ростки» увеличения спроса. Мы также видим заявления ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае. С учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться, и есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках, начиная со второго полугодия», - добавил министр.

Новак также отметил, что на рынке продолжает сохраняться высокая волатильность. В частности, это демонстрирует обвал цен на североамериканскую нефть WTI до минус 37,6 долларов США за баррель впервые в истории в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов.

Добыча нефти в России в 2020 году снизится из-за ограничений по ОПЕК+ примерно на 10% к уровню 2019 года, когда она достигла рекордных 560,2 млн тонн. «В настоящее время компании готовятся к сокращению добычи. В мае это сокращение составит примерно 19% к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года», - сказал Новак.

Напомним, что сделка по сокращению добычи в ОПЕК+ заключена до конца апреля 2022 года, но разделена на несколько этапов. Первый подразумевает снижение добычи 23 странами в течение мая-июня на 9,7 млн б/с. Квоты у России и Саудовской Аравии самые большие - они снижают добычу на 2,5 млн б/с, или на 23% - до 8,5 млн б/с. С июля 2020 года до конца декабря общая квота уменьшается до 7,7 млн б/с, а с 2021 года - до 5,8 млн б/с.

Тимур Рзаев