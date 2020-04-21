Новая информация об азербайджанских полицейских, заразившихся коронавирусом

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МВД АР обнародовало новую информацию о сотрудниках полиции, которые, неустанно неся службу для предотвращения распространения коронавируса на территории Азербайджана, к сожалению, сами заразились COVID-19.

Как заявил 1news.az руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, полковник полиции Эхсан Захидов, сотрудники полиции с самого начала борьбы с опасной болезнью находятся на переднем ее крае, неся службу в усиленном режиме, по роду своей деятельности ежедневно контактируя с десятками и сотнями людей.

«Часть заболевших сотрудников полиции уже излечилась и отпущена домой. Пока они не вернулись на службу, им дано время для полного восстановления здоровья. Отмечу, что за последние дни новых случаев заболевания коронавирусом сотрудников полиции не зафиксировано», - подчеркнул Э.Захидов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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