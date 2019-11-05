Новая коллекция по окрашиванию от Alfaparf Milano «Dream like Leonardo» уже в Баку – ФОТО – ВИДЕО

Итальянская компания Alfaparf Milano существует около 40 лет и по праву считается одним из лучших производителей профессиональной косметики для волос.

Ее основная аудитория – топовые мировые парикмахеры, заинтересованные в высококачественных и инновационных товарах, которые смогли бы удовлетворить все запросы их клиентов. С 2014 года бренд официально представлен и в столице Азербайджана, где произвел фурор не только в парикмахерской среде, но и среди женщин, ухаживающих за собой, так как Alfaparf Milano прелагает огромный выбор продукции – начиная от шампуней и заканчивая щадящими красками на любой вкус.

Средства для стайлинга, краски с щадящим действием и красители без аммиака, ухаживающие и восстанавливающие средства, в основе которых натуральные компоненты и инновационная рецептура, успешно покорили мир и Азербайджан. Особо подчеркнем, что продукция Alfaparf Milano не содержит минеральных солей, парабенов и сульфатов.

В основе философии бренда Alfaparf Milano лежат мода и итальянский стиль, сочетающие в себе средиземноморскую страсть, безупречный вкус, богатое художественное наследие, внимание к деталям и смелое творчество. Пропагандируя данные ценности, Alfaparf Milano не мог обойти стороной памятную дату, связанную с 500-летием со дня смерти итальянского художника и ученого, изобретателя, писателя, музыканта, одного из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркого примера «универсального человека» великого Леонардо да Винчи.

Именно ему Alfaparf Milano посвятил свою новую коллекцию по окрашиванию, названную «Dream like Leonardo». Ее особенность состоит в том, что это первый и единственный в мире краситель, в котором холодные и теплые оттенки не нейтрализуют друг друга, а играют каждый по отдельности свою роль, что делает данную новинку уникальной и исключительной.

В Баку новая коллекция «Dream like Leonardo» была торжественно презентована в необычном формате в «Kings Luxury Restaurant».

Началось мероприятие с первого в Азербайджане соревнования по мужским стрижкам, организаторами которого выступили Alfaparf Milano Azerbaijan и «Barber Studio», в котором за звание лучших из лучших соревновались 11 прошедших в финал парикмахеров – перед ними стояла сложнейшая задача, отойдя от общепринятых стандартов, сотворить нечто яркое, стильное, модное и запоминающееся.

В итоге победителем соревнования по мужским стрижкам стал Гулу Гулиев, которому был вручен купон на 500 AZN, а также подарки от «Barber Studio» и «Glo». 2-е место досталось Руслану Абдуллаеву, а третье занял Вугар Зейналов. Всем победителям соревнования были вручены подарки от Alfaparf Milano Azerbaijan.

Чемпионат судили основатель «Barber Studio» Салман Исмайлов, дизайнер Наргиз Шахбази, стилист Ровшан Исмаилов, топовый стилист Фуад Гаджиев, и специально приглашенный в Баку на данное мероприятие международный технолог Alfaparf Milano Алессандро Фратини.

Именно он стал главной звездой продолжения вечера, продемонстрировав гостям вечера свое виртуозное парикмахерское искусство в ходе презентации коллекции «Dream like Leonardo». Отметим, что А.Фратини не только представитель Alfaparf Milano, но и выпускник таких академий как Vidal Sassoon и Mahogany, а также судья международного класса.

Общаясь с гостями, А.Фратини признался в любви к Баку, подчеркнув, что город его поразил своей красотой, отмечая, что является представителем одного из итальянских родов, члены которого занимаются парикмахерским делом долгие годы.

«Нужно любить то, что ты делаешь, вкладывать в работу любовь, только тогда все получится, ну а если ты работаешь с женскими волосами, то отношение к ним должно быть особенное», - рассказал международный технолог, наглядно демонстрируя всем преимущества новой коллекции по окрашиванию бренда Alfaparf Milano и последние тренды на женские стрижки.

Виртуозное парикмахерское шоу Алессандро Фратини было встречено в Баку на ура, как и коллекция «Dream like Leonardo», которую смело можно назвать не только инновационной, но и эволюционной – коллекция, посвященная великому Леонардо да Винчи, однозначно прорыв в сфере современного окрашивания.

Провел мероприятие на позитивной волне ведущий Искендер Ибрагим, а музыкальными гостями эвента стали певицы Лейла Иззетова и Narmeen, сделавшие вечер еще интереснее своим исполнением.

Подчеркнем, что в организации мероприятия активное участие принимала технолог Alfaparf Milano Наргиз Сулейманова, недавно с большим успехом прошедшая экзаменацию в Италии и в дальнейшем готовящаяся пройти второй этап для получения звания международного технолога – благодаря Н.Сулеймановой компания в будущем планирует организовывать семинары за пределами Азербайджана.

Организаторы мероприятия выражают особую благодарность «Kings luxury and lounge restaurant», а также своим парнерам – «Hillside», «Glo», «Nargiz Shahbazi fashion house», «Elly accessories», «Full energy», «Fleur dekor», «Sushi Azerbaijan».

Салон Alfaparf Milano расположен в Баку по адресу: улица Ашуг Молла Джума, 19Б - контактные номера - 012 465-90-13, 050 263-63-16

Alfaparf Milano Azerbaijan - @alfaparfazerbaijan

AlfaParf Milano Baku - @alfaparf.milano.baku

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