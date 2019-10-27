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Новая волна протестов началась в Барселоне

Сегодня в 12:10 меньше минуты на чтение 55
Новая волна протестов началась в Барселоне

В Барселоне началась новая волна протестных акций сторонников независимости Каталонии.

Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

Уточняется, что протест был приурочен к решению Верховного суда Испании, который приговорил 12 каталонских политиков за причастность к незаконному референдуму о независимости в 2017 году.

По некоторым данным, на улицы вышли более 350 тыс. человек. Большинство сконцентрировано у здания Национальной полиции. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Gazeta.ru

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