Новое издание: «Размышления о проблемах общественных и гуманитарных наук, эфирного пространства»

В настоящее время перед нашей общественностью, в первую очередь, перед научной элитой стоят важные задачи. Наша главная цель заключается в создании в ближайшие годы серьезного поворота в образовании, науке, в целом, в интеллектуальных сферах и интенсификации процесса построения наукоемкой экономики.

Эта мысль нашла отражение в новоизданной на азербайджанском и русском языках книге президента Национальной Академии наук Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева «Размышления о проблемах общественных и гуманитарных наук, эфирного пространства». В книге освещаются две актуальные темы: «Общественные и гуманитарные науки: взгляд в контексте времени», «Эфирное пространство Азербайджана: проблемы и задачи».

Автор, подчеркнув успешно проводимую сегодня азербайджанским государством социально-экономическую политику, процесс обновления, охвативший все сферы, в том числе принятые Президентом Ильхамом Алиевым важные решения по развитию науки, объясняя суть стратегических планов, которые реализует научная элита, довел до внимания актуальные направления. Академик пишет: «Сегодня мир вновь открывает для себя Азербайджан. В основе такого внимания и интереса к нашей стране лежит самоотверженная деятельность Президента Ильхама Алиева. В политологических исследованиях уже звучат мысли об «азербайджанской модели». Ученый приходит к такому заключению, что на этом этапе развития необходимо провести работу для определения системы превентивных прогнозов. Для формирования национальной научной инфраструктуры следует представить государству конкретную концепцию. Это должна быть концепция, отвечающая стандартам, установленным мировой наукой в отношении людей, науки и образования.

В суждениях о проблемах и задачах в эфирном пространстве Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев подчеркивает, что в годы независимости в нашей стране для свободной деятельности СМИ созданы все условия, существует правовая база, акцентирует внимание на роли радио и телевидения в сохранении национально-духовных ценностей, пропаганде идеи азербайджанства, распространении азербайджанского языка, культуры, исторических реалий о нашей стране.

По его мнению, сегодня наши телеканалы могут продемонстрировать качественные просветительские программы, пропагандирующие национально-духовные ценности, патриотизм, обеспечивающие интеллектуальное развитие детей и подростков, проводить обсуждения общественно значимых вопросов и др. Кроме того, автор также проанализировал проблемы эфирного пространства и определил пути их устранения.

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