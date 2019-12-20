Новогоднее настроение с Four Seasons Hotel Baku

Каждый год в волшебное предновогоднее время Four Seasons Hotel Baku создает особый уют для своих гостей и удивляет их своими декорациями.

Так, в прошлом декабре самым любимым и фотогеничным местом для гостей в отеле было лобби, где прямо посередине красовались огромные ярко-красные елочные игрушки.

В этот раз команда Four Seasons Hotel Baku провожает 2019 год совместно с брендом Cartier. Зайдя в отель, первое, что увидит гость – это ёлка, украшенная игрушками от Cartier, под которой лежат их знаменитые красные и белые подарочные коробки. Кстати, большая часть этих «подарков» буквально вываливается из мраморного камина отеля, напротив гостевых лифтов, и теперь именно эта часть декора стала одной из популярных «фотозон» отеля.

Зона Reception и знаковая винтовая лестница оригинально украшены новогодними композициями, собранными флористом отеля. Главной деталью этих композиций так же являются мини-коробочки Cartier со знаменитой бордовой печатью бренда.

Только на декорациях эта красивая коллаборация не заканчивается: вдохновленная чувством вечной классики бренда, команда кондитеров отеля создала уникальный «Cartier десерт».

Главным ингредиентом является один из символов Азербайджана – гранат, который придаёт десерту пикантный кисло-сладкий вкус. Украшенный в стиле минимализма одним зернышком граната и золотым листком, десерт Cartier подается в Zafferano Restaurant и Piazza Lounge с праздничными пожеланиями от команд Four Seasons Hotel Baku и Cartier, а также с небольшим, но вкусным подарком от отеля.

Помимо этого, в декабре Four Seasons Hotel Baku приглашает своих гостей принять участие в многочисленных рождественских и новогодних мероприятиях. Праздничная атмосфера будет царить во всем отеле, а в лобби гости смогут побаловать себя глинтвейном, яблочным сидром и новогодними угощениями.

В Piazza Lounge гостей ждет восхитительное сырное и шоколадное фондю, горячий шоколад с зефиром, а также традиционный полуденный чай с особыми праздничными десертами. Ресторан Zafferano приглашает всех на рождественский бранч и ужин, а в новогоднюю ночь – на буфет с изобилием блюд итальянской кухни.

Незабываемый новогодний ужин пройдет в ресторане Kaspia, расположенном на девятом этаже отеля, где гостям будет предложено изысканное праздничное меню из пяти блюд от шеф-повара отеля Талхи Баркин.

После ужина гости могут заглянуть на вечеринку в Bentley’s Bar и насладиться авторскими напитками от талантливых миксологов отеля и бодрящей музыкой от специально приглашенного диджея.

А 1 января ресторан Zafferano будет ждать всех на первый бранч в новом году.

На протяжении всего декабря в лобби отеля будет доступна стойка информации, где гости смогут узнать подробные детали праздничных мероприятий и действующих предложений. Тех, кто хочет забрать частичку Four Seasons Hotel Baku с собой, отель приглашает в новогодний pop-up магазин у входа в ресторан Zafferano и Piazza Lounge, где можно приобрести пряничные домики, печенья и другие новогодние лакомства и сувениры.

Для того чтобы попробовать Cartier десерт и многое другое, что предлагает Four Seasons Hotel Baku этой зимой, можете звонить или писать напрямую на WhatsApp отеля по номеру +994 12 404 24 24.

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