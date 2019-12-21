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Новогодний сюрприз от Бакметрополитена: В метро появятся Бахрам Багирзаде, Мурад Дадашев, Наргиз Джалилова и Агиль Гулиев

Сегодня в 13:00 ~ 1 минута на чтение 295
Новогодний сюрприз от Бакметрополитена: В метро появятся Бахрам Багирзаде, Мурад Дадашев, Наргиз Джалилова и Агиль Гулиев

Перед Новым годом названия станций Бакинского метрополитена в вагонах будут озвучивать знаменитые певцы и личности.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, были направлены обращения ряду известных людей и певцов, и многие из них приняли участие в этом новогоднем проекте.

«В период новогодних праздников названия станций в вагонах метро будут объявлять Бахрам Багирзаде, Мурад Дадашев, Наргиз Джалилова, Dj Fateh, Турал Асадов, Агиль Гулиев и др.», - подчеркнул Б. Мамедов.

Тимур Рзаев, М.К.

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