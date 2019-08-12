Новруз Мамедов встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

Делегация под руководством премьер-министра Азербайджанской Республики Новруза Мамедова находится в туркменском городе Туркменбаши для участия в Первом Каспийском экономическом форуме.

12 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым.

На встрече были отмечены важная роль официального визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в ноябре прошлого года в Туркменистан, переговоров, проведённых в его рамках и подписанных документов для расширения отношений между нашими странами.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в развитии долговременного партнерства c Азербайджаном в соответствии с многовековыми традициями дружбы и добрососедства.

Стороны провели обмен мнениями о современном состоянии туркменско-азербайджанского диалога и перспективах его развития. На встрече было отмечено, что Азербайджан и Туркменистан, будучи соседями в Каспийском регионе, выступают стратегическими партнерами в поисках путей решения актуальных проблем современности.

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