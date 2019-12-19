Новшество от Azercell и Международного банка Азербайджана! – ФОТО

Лидирующий оператор мобильной связи нашей страны - Azercell Telecom - совместно с ведущим банком региона - Международным банком Азербайджана - запустил для своих абонентов специальную кобренд карту.

Новая карта предоставляет клиентам прекрасную возможность получить дополнительную прибыль при ежедневных расходах. Владельцы карты могут заработать 1 балл за каждый 1 AZN, оплаченный с помощью безналичных платежей, с возможностью обмена на внутрисетевые минуты или мегабайты. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо отправить SMS с соответствующим ключевым словом на короткий номер 2937.

За услугу SMS-оповещения, как и за услугу обналичивания, комиссия не взимается. Карту сроком на четыре года может приобрести каждый абонент Azercell начиная с 24 декабря всего за 20 манатов в любом из филиалов Международного банка Азербайджана либо посредством официального сайта: https://ibar.az/az/azercell-co-brand/

Председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов отметил: «Важнейшая особенность этой карты - результат партнерства двух крупных компаний, каждая из которых является лидером в своей отрасли на азербайджанском рынке. Мы надеемся, что наши партнерские проекты будут продолжительными и устойчивыми. Совместные возможности Международного банка Азербайджана и Azercell принесут новую пользу нашим пользователям».

«В эпоху стремительного развития технологий нашей самой большой задачей как ведущего мобильного оператора страны является разработка новых продуктов и решений, чтобы упростить повседневные жизненные процессы и деловые операции наших абонентов. В этом плане карта, разработанная в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером - Международным банком Азербайджана, создаст абонентам возможность двойной выгоды при каждой оплате и позволит сделать свою жизнь более мобильной», - заявил президент Azercell Вахид Мурсалиев.

Кобренд карты могут быть открыты не только в национальной валюте, но и в долларах, и евро. В рамках проекта QayğıCash Международного банка Азербайджана при оплатах данной картой в партнерских пунктах и посредством POS-терминалов банка 20% от потраченной суммы сразу же возвращаются на карту абонента. В скором времени клиентам также будут предоставлены кредитные возможности данной карты.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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