Новые части боевика «Миссия невыполнима» отложены из-за коронавируса – ФОТО

Киностудии продолжают корректировать график выхода самых ожидаемых фильмов из-за охватившей мир пандемии коронавируса.
Variety сообщает о том, что студией Paramount внесены изменения в расписание релизов из-за пандемии коронавируса, в результате которых седьмая часть франшизы «Миссия невыполнима» выйдет 19 ноября вместо 23 июля 2021 года, а восьмая - 4 ноября вместо 5 августа 2022-го.
Напомним, что производство седьмой части должно было начаться в феврале в Венеции, но его приостановили после усиления эпидемии на территории Италии, более подробно об этом читайте здесь - не исключено, что Paramount может полностью отказаться от съемок в этой стране.
Новую дату также получил фантастический боевик с Крисом Праттом «Война завтрашнего дня» - в прокат лента поступит 23 июля 2021 года.
Новые даты премьер получили также следующие проекты студии Paramount: мультфильм «Щенячий патруль» выйдет 20 августа 2021-го, ремейк «Подземелья драконов» - 27 мая 2022 года вместо 19 ноября 2021-го. Также известно, что фильм ужасов «Заклинание» исчез из расписания, он должен был выйти в августе этого года.
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В.Ф, Г.Р.