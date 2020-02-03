Новый филиал сети бренда «Pak Dad» к вашим услугам - ФОТО - ВИДЕО

Являющаяся маркой Азербайджана и 10 лет работающая для вас Группа компаний «Pak Dad» торжественно открыла 7-й Ясамальский филиал ресторана «PAKDAD» по адресу: ул. A.M.Шарифзаде, 162 (у станции метро «Иншаатчылар»).

Данная сеть ресторанов, которая больше известна блюдами турецкой кухни, охватывает различные районы города Баку – она есть на улице Кероглу Рагимова, в поселке Ахмедлы, на улице Низами.

Развиваясь в столице Баку и расширяя свою деятельность, Группа компаний «Pak Dad» определила востребованность подобного заведения и на территории Ясамала.

церемонии открытия известного своим ассортиментом и великолепным вкусом турецких и европейских блюд «PAKDAD» приняли участие музыкальные исполнители, ведущие, известные люди, представители медиа.

Открытие ресторана состоялось с участием гостьи из Турции, известного модельера Иваны Серт. Наряду с Иваной Серт, в мероприятии приняли участие известный азербайджанский модельер Фахрия Халафова, модель Рустам Джабраилов, Гаджи Нуран, певцы Роза Заргярли, Диляра Кязымова, Хатун и другие.

Вновь открывшийся ресторан «PAKDAD» предстал клиентам в абсолютно новом, отличающемся дизайне.

«PAKDAD» является излюбленным местом семейного отдыха и встреч друзей. Здесь имеются все условия для ужина или деловой встречи друзей, обеда большой семьи. Вы также можете получить удовольствие, не дожидаясь какого-либо повода, порадовав себя посещением «PAKDAD».

Вся сеть ресторанов использует халяльные мясопродукты. Кроме того, во вновь открывающихся торговых центрах будет функционировать бренд «Pak Dad».

Отметим, что в настоящее время бренд «Pak Dad» имеет 4 ресторана, 3 фастфуда. Отделения фастфуда действуют в торговых центрах «Gənclik Mall», «28 Mall», «Park Bulvar».

В этой сети ресторанов меню составлено из блюд турецкой и европейской кухни. Однако во вновь открываемых подразделениях клиентов ждут новшества. В них также будет функционировать уголок Азербайджана.

https://www.facebook.com/pakdadbaku/

https://www.instagram.com/_pakdad_/?hl=ru

http://www.pakdad.az/

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