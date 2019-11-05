Новый глава Исполнительной власти открыл двери для граждан

Эльнур Рзаев, 31 октября Распоряжением Президента Ильхама Алиева назначенный главой Исполнительной власти Хачмазского района, начал свою деятельность с обеспечения прозрачности.

Как сообщает 1news.az, одним из первых решений Эльнура Рзаева стала отмена приемных дней главы ИВ. Отныне граждане Хачмазского района могут прийти на прием к главе ИВ не в специально отведенные для этого дни, а в любой рабочий день недели начиная с 10 часов.

Свое решение Эльнур Рзаев объяснил тем, что граждане в любой день, если у них возникли вопросы или проблемы, должны иметь возможность обратиться к должностным лицам за помощью.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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