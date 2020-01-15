Новый корабль и школа будут носить имя Хошбахта Юсифзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Х.Б.Юсифзаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Закрытому акционерному обществу «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» обеспечить присвоение имени первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, выдающегося ученого-нефтяника и геолога, академика Хошбахта Баги оглу Юсифзаде новому судну пароходства.

2. Присвоить имя академика Хошбахта Баги оглу Юсифзаде полной средней школе номер 112 поселка Пиршаги Сабунчинского района города Баку.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az