Новый министр экономики предложил взаимную дружбу предпринимателям в Азербайджане - ВИДЕО

Новый министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров рассказал об основных приоритетах в своей деятельности.

«Наши цели ясны: ускорение экономического роста, особенно в ненефтяном секторе, улучшение условий для деятельности малого и среднего бизнеса, обеспечение свободной конкуренции. В ближайшие недели мы подготовим программу, как достичь этих целей», - сказал Джаббаров в воскресенье в интервью гостелеканалу AzTV, передает Интерфакс- Азербайджан.

По его словам, для достижения этих задач в настоящее время имеются благоприятные условия. «Это касается текущих макроэкономических показателей, у нас низкий уровень внешнего долга, есть успехи в борьбе с теневой экономикой и в целом, обеления экономики. В финансовом секторе также имеются позитивные тенденции», - отметил он.

При этом министр подчеркнул сохранение в экономике определенных недостатков, на которые указал президент Азербайджана. «Поэтому нам надо добиваться повышения экономической активности, стимулировать создание новых предприятий и рабочих мест», - добавил он.

Джаббаров отметил, что исходя из этих целей, налоговая политика будет направлена на расширение экономических возможностей, развитие конкуренции. «Это, в свою очередь, приведет к росту экономики, расширению налоговой базы, увеличению налоговых поступлений», - подчеркнул он.

Министр добавил, что перед Минэкономики также стоит задача улучшения работы антимонопольного органа, усовершенствования законодательства в этом направлении.

Джаббаров также предложил дружбу предпринимателям. «Дружба должна быть обоюдной. Наш долг - в случае возникновения проблем у предпринимателей выслушать их, решить эти проблемы. Бизнес со своей стороны должен обеспечить прозрачную деятельность, расширение деятельности, уплату налогов. И ничего больше», - сказал министр экономики.