Новый офис компании Марго Робби в Лос-Анджелесе

Компанию LuckyChap Entertaimant очаровательная Марго основала вместе с мужем Томом Акерли и друзьями - Софией Керр и Джози Макнамарой.

Компания занимается продюсированием фильмов, одна из последних картин в их портфолио – «Тоня против всех», биографический фильм о жизни белокурой чемпионки, скандальной фигуристки 1990-х годов Тони Хардинг.

Офис компании Робби расположен в Лос-Анджелесе. Вместе с Софией Керр Марго показывает главные пространства офиса, уютные кабинеты, дворик и кухню, которую актриса считает сердцем всего помещения.