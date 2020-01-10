Новый выпуск программы Təməl посвящен деятельности азербайджанцев в США - ВИДЕО

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Подготовлен очередной выпуск программы Təməl в рамках совместного проекта информационного агентства 1news.az и Təhsil TV.

Данный выпуск был подготовлен из США.

Как сообщает 1news.az, темой выпуска является: рынок труда в США, значимость образования в данной сфере и деятельность азербайджанцев, живущих и работающих в США.

Гостями программы стали исполняющий директор американо-азербайджанской торговой палаты Натик Бахышов и руководитель группы компаний VKB Панах Ибрагимов.

Более подробно ознакомиться с темой можно, посмотрев программу: