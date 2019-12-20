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Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия

Сегодня в 14:44 ~ 1 минута на чтение 320
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия

MMA Junkie начал цикл публикаций о лучших бойцах смешанного стиля в период с 2010-го по 2019 год по мнению работников издания.

В частности, на портале появился материал о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

31-летний российский боец вошел в десятку лучших по мнению издания и занял восьмую строчку в рейтинге. Он обошел бразильца Жозе Алду (9) и американца Макса Холлоуэя, который замыкает десятку. Седьмую строчку занимает Ронда Роузи, известная по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Полный список лучших бойцов десятилетия будет обнародован к концу года.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 18 апреля россиянину предстоит третья защита титула. Его соперник — американец Тони Фергюсон.

В рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий Нурмагомедов расположился на второй строчке. Россиянин уступает только американцу Джон Джонсу, который удерживает чемпионский титул в полутяжелой весовой категории. Нурмагомедов, как и Фергюсон, лучший среди действующих бойцов организации по количеству побед подряд (12).

Lenta.ru

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