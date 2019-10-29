Нужен ваш голос: Азербайджанка номинирована на премию «Молодой ученый года» в Германии – ФОТО

Молодой исследователь Гюнай Казимзаде, которая живет и учится в Германии, номинирована на премию «Молодой ученый года в сфере искусственного интеллекта».

Премия представлена со стороны Федерального министерства Германии по образованию и исследованиям в честь того, что 2019 год объявлен в стране Годом науки.

Отбор победителей проводится посредством онлайн-голосования. Таким образом, каждый может поддержать талантливую азербайджанку и помочь ей стать обладательницей престижной награды.

Гюнай Казимзаде – аспирант в Институте Weizenbaum в Берлине, где занимается исследованиями в сфере искусственного интеллекта. Также она является аспирантом Технического университета Берлина в области компьютерных наук.

В настоящее время девушка проводит исследования в области гендерных и расовых предубеждений и дискриминации в системах искусственного интеллекта, в частности, на тему этики в сфере искусственного интеллекта, а также инклюзивности и многообразия систем, основанных на искусственном интеллекте.

«Перед нами стоит задача провести междисциплинарное исследование в целях позитивно повлиять на развитие процесса цифровизации и общества, - говорит Гюнай Казимзаде. – Моя цель – не только представить качественное исследование, но и перенести полученные результаты на другие области, а также сделать их доступными для граждан и политиков, принимающих решения».

Онлайн-голосование занимает минуту времени. Для этого необходимо пройти по ссылке, оставить адрес своей электронной почты и нажать «отправить». Затем нужно будет пройти по ссылке, которая сразу же придет на почту, тем самым подтвердив свое голосование.

«Друзья, мне важна поддержка и голоса каждого из вас!!!» - пишет Гюнай Казимзаде на своей Instagram-странице.

Елена Остапенко, Э.Т.